Riscatto Sir Perugia: Lube ko 2-3, serie scudetto in parità

Via Heynen, Fontana capo allenatore e la Sir Perugia riscatta il passo falso di gara1 nella finale scudetto con la Lube Civitanova. I Block Devils tornano dalle Marche con una grande vittoria in rimonta: finisce 2-3 all’Eurosuole Forum dopo che i padroni di casa avevano conquistato il primo set per 25-21. Poi la reazione di Léon e compagni con la conquista dei successivi parziali (21-25, 25-27), il nuovo acuto della squadra di Blengini (25-23) ed il 12-15 conclusivo che consegna il successo ai bianconeri. Mercoledì sera c’è gara3 al palaBarton.

L’ESONERO DI HEYNEN DOPO IL KO IN GARA1