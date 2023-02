Venerdì l’ultimo saluto a Manuel Galeazzi. Va in carcere il 24enne indagato per omicidio

Convalida del fermo e custodia cautelare in carcere: queste le decisioni del tribunale di Terni – gip Chiara Mastracchio – nei confronti di Flavius Marcel Ardelean, il 24enne di nazionalità romena coinvolto nell’incidente stradale, avvenuto nella serata di sabato lungo la statale Valnerina nei pressi di Collestatte Piano, in cui ha perso la vita il 36enne Manuel Galeazzi. Martedì mattina, nel corso dell’udienza di convalida del fermo applicato dalla procura di Terni nella persona del pm Raffaele Pesiri, il giovane – ricoverato in ospedale con una prognosi di 20 giorni e quindi piantonato dalla polizia Locale di Terni – si era avvalso della facoltà di non rispondere. A difenderlo c’è l’avvocato Tommaso Filidei. Ora, al termine del periodo di degenza al ‘Santa Maria’, verrà condotto nel carcere di vocabolo Sabbione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Schianto ad oltre 120 chilometri orari

Flavius Marcel Ardelean è indagato per omicidio stradale, fuga dopo incidente e omissione di soccorso. Sabato sera intorno alle ore 21.30, al volante di un’Alfa 147, era finito contro la Smart di Manuel Galeazzi, sbalzato dall’abitacolo e morto sul colpo in seguito al tremendo impatto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il tachimetro dell’Alfa si è fermato ad oltre 120 chilometri orari: questa la velocità del veicolo al momento dello schianto e, probabilmente, negli istanti che lo hanno preceduto – in ragione del fatto che il 24enne potrebbe aver tolto il piede dall’acceleratore e quindi tentato di frenare – era anche superiore.

Positivo ad alcol e droga

Subito dopo l’incidente, Flavius Marcel Ardelean era fuggito a piedi dalla scena ed era stato intercettato alcune ore dopo, intorno alle 5 del mattino, dalla squadra Volante della questura di Terni mentre camminava lungo la strada fra Marmore e Papigno. A suo carico, oltre ad una condotta di guida inappropriata e pericolosa – tale da far ipotizzare anche l’ulteriore aggravante del superamento del limite di velocità (50 km/h) di oltre 70 chilometri orari – sono emersi altri elementi: il fatto che guidasse pur avendo la patente revocata, le positività all’alcol e ai metaboliti della cocaina. Spetterà al pm Pesiri tradurre tutto ciò nel capo di imputazione.

Nessuna autopsia

Intanto la procura di Terni ha rilasciato il nulla osta – senza disporre alcun esame autoptico – e quindi restituito ai familiari la salma di Manuel Galeazzi. I funerali si terranno venerdì 3 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria a Ferentillo. L’uomo, padre di una bimba di 6 anni, viveva con la madre a Macenano di Ferentillo e lavorava come operaio. Una scomparsa, la sua, che ha turbato l’intera comunità della Valnerina ternana e i tanti che lo conoscevano.