Vicenza-Perugia 1-2, fa tutto Segre: ora il Grifo tifa Ternana

In ballottaggio con Santoro fino alla vigilia, Jacopo Segre diventa protagonista della partita fra Vicenza e Perugia: prima regala ai padroni di casa la palla del vantaggio, poi decide con il gol partita il risultato della sfida, condannando i veneti e dando ancora speranze ai biancorossi. E a questo puto se i ‘cugini’ della Ternana battessero il Frosinone…

La cronaca (da Grifotube)

PRIMO TEMPO

3’ GOL DEL VICENZA palla persa da Segre sulla tre quarti Diaw allarga per Bikel che la rimette dentro per Dalmonte che trafigge Chichizola.

6’ contatto Lukaku De Luca, ammonito l’attaccante

17’ PAREGGIO DEL PERUGIA: Corner di Burrai e stacco di Curado che infila Contini

18’ ammonito Giacomelli

32’ ammonito Lisi

37’ L’arbitro, dopo revisione alla Var, annulla un gol a De Luca per un fallo sul portiere Contini.

41’ ammonito Matos

SECONDO TEMPO

9’ Chichizola respinge un corner un insidiosa conclusione di Giacomelli

11’ GOL DEL PERUGIA Matos taglia un pallone splendido in area dove Segre si inserisce e di testa trafigge Contini

23’ punizione di Ranocchia, blocca Chichizola

29’ gran parata di Chichizola che alza in corner la botta di Da Cruz

Il tabellino

Vicenza: 21 Contini, 35 Maggio, 14 Padella, 4 De Maio, 94 Lukaku (39′ st 26 Crecco), 6 Zonta (16′ st 11 Ranocchia), 16 Bikel, 7 Cavion (29′ st 70 Da Cruz), 34 Dalmonte (16′ st 91 Teodorczyk), 9 Diaw, 10 Giacomelli (24 16′ st Greco). A disp: 22 Grandi (GK), 98 Confente (GK), 13 Pasini, 15 Bruscagin, 17 Brosco, 20 Boli, 23 Cappelletti. All.: Francesco Baldini

Perugia: 22 Chichizola, 2 Rosi, 6 Segre (25′ st 25 Santoro), 8 Burrai, 9 De Luca (25′ st 11 Olivieri), 10 Matos (46′ st 7 Carretta), 15 Dell’Orco, 21 Curado, 28 Kouan, 30 Ferrarini (35′ st 16 Ghion), 44 Lisi (25′ st 13 Beghetto). A disp: 1 Fulignati (GK), 4 Gyabuaa, 14 Murgia, 18 D’Urso, 23 Falzerano, 25 Santoro, 32 Zanandrea, 49 Baldi. All.: Massimiliano Alvini

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Gaetano Massara di Reggio Calabria – Claudio Gualtieri di Asti) IV Ufficiale: Marco Emmanuele di Pisa. VAR: Antonio Rapuano di Rimini AVAR: Luigi Rossi di Rovigo

Reti: 2′ pt Zonta, 17′ pt Curado, 12′ st Segre

Note: giornata tiepida e soleggiata. Presenti 5307 spettatori di cui 224 tifosi biancorossi. Ammoniti De Luca, Diaw, Lisi, Giacomelli, Matos