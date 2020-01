Terni, ‘Toner’: chiesti 83 anni di carcere

Oltre 83 anni di carcere complessivi suddivisi fra i dodici imputati che hanno chiesto ed ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato. Si è svolta venerdì mattina davanti al gip di Perugia, Valerio D’Andria, l’udienza della maxi indagine antidroga ‘Toner’, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Terni e che lo scorso luglio aveva portato all’arresto di diciannove persone, nel corso della quale il pm Giuseppe Petrazzini ha sviluppato la propria requisitoria, chiedendo la condanna per tutti.

I vertici

Le pene più severe, Petrazzini le ha ‘invocate’ per Sandro Broccucci e Mohamed Mojmil – quattordici anni di reclusione ciascuno -, ritenuti al vertice dell’organizzazione ‘ternano-marocchina’ dedita – secondo gli inquirenti – al traffico ed allo spaccio di importanti quantità di stupefacenti, cocaina in particolare, in città. Secondo la ricostruzione dell’Arma e della Dda presso la procura di Perugia, il gruppo riusciva a far giungere la droga a Terni, dalla capitale, per poi dedicarsi allo spaccio al dettaglio potendo contare come ‘base’ su un negozio di cartucce per stampanti, poi chiuso, nella zona di Campitello.

Le altre richieste

Sette gli anni di reclusione chiesti dall’accusa per Manuel Fiori, Marco Pellerucci, Abdelmoneim Boulzalmat e Abdelhakim El Felhi. Cinque anni di reclusione per Abdelkrim Kabbouri, Touria Maatia, Maurizio Allegretti e Mirko Fiorini; quattro anni e sei mesi per Ismail Jamghili; due anni ed otto mesi oltre a 12 mila euro di multa per Fahoum Lahcem.

Sentenza più vicina

Dopo la requisitoria del pm la parola è passata alle difese con l’arringa di uno dei legali presenti. L’udienza è stata poi aggiornata ai prossimi 7 e 10 febbraio per proseguire con la discussione, le eventuali repliche e quindi la sentenza del gip. Fra gli avvocati dei dodici imputati figurano Francesco Mattiangeli, Massimo Proietti, Gianluca Muzi, Donatella Panzarola e Umberto Martella.