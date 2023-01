Accompagna gli amici a caccia, viene colpito e muore. Vittima è un parrucchiere di Narni

Ennesima tragedia legata alla caccia che riguarda l’Umbria: lunedì mattina nella zona di Pitigliano, località Pantano, in provincia di Grosseto, ha perso la vita un 53enne di Narni – Giovanni Stentella – a seguito di quello che, dai primi rilievi dei carabinieri, sembra essere un incidente tanto drammatico quanto fortuito.

La ricostruzione

Giovanni Stentella si trovava insieme ad altre tre amici partiti alla volta della Maremma per l’ultimo giorno di caccia. Lui non era parte attiva della battuta, così come un altro del gruppo, ma aveva deciso di trascorrere la giornata – libera dal lavoro – insieme agli altri. Il tragico incidente sarebbe avvenuto quando il 53enne e altri del gruppo erano a pranzo. Dal fucile di uno dei due cacciatori è partito un colpo che ha raggiunto Giovanni Stentella.

I soccorsi

Immediati i soccorsi portati dagli operatori del 118 della Asl Toscana sud-est, con l’automedica di Pitigliano e la Misericordia di Manciano. Per il parrucchiere narnese non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’accaduto è finito all’attenzione dell’autorità giudiziaria grossetana per le determinazioni del caso. La drammatica notizia ha presto raggiunto, a Narni così come a Terni, i tanti che conoscevano Giovanni Stentella, colpiti da una tragedia improvvisa e che lascia senza parole.

Cordoglio

Giovanni Stentella gestiva insieme alla moglie Paola il negozio di parrucchieri ‘Emozioni’ in via Tuderte, a Narni Scalo. Molto conosciuto e benvoluto, lascia un figlio 20enne. Profondo il cordoglio suscitato nella comunità narnese, strettasi attorni ai familiari del parrucchiere.

Parole che commuovono

Toccante il messaggio postato da un suo amico su Facebook: «L’ultimo giorno di caccia sarà per me è tutta la nostra famiglia tristemente ricordato come un giorno funesto. Giovanni, ancora un ‘ragazzo’ del ’69, coetaneo di mio fratello più giovane con cui abbiamo passato tutta la nostra adolescenza a Narni Scalo, in via Fabbrucciano, ha perso la vita mentre era andato con gli amici per stare in compagnia in una giornata di caccia ai colombacci in Toscana. Quest’anno lui che aveva un’attività di parrucchiere, non aveva nemmeno rinnovato la patente a causa del lavoro e della poca disponibilità di tempo da poter dedicare alla sua passione. Siamo stati vicini di casa per quindici anni, la nostra famiglia era legata alla famiglia Stentella da un amore sincero. I nostri padri, Carlo e Camillo erano inseparabili a caccia, protagonisti di un’amicizia indelebile come quelle antiche che non si trovano più. Non posso pensare alla mamma Sandra che dovrà lasciare andare il suo Gianni. Una notizia che ti lacera il petto e che non vorresti mai dover ricordare… Un tragico e banale incidente porta con sé un bravo ragazzo, un marito e un padre esemplare che ha sempre messo in primo piano la famiglia e il lavoro tanto da rinunciare quest’anno anche alla caccia. Per la chiusura ha voluto passare una giornata con gli amici di sempre e durante il pranzo si è consumata la tragedia, un colpo partito accidentalmente c’è lo ha portato via. Con che cuore vai dalla mamma a fare le condoglianze? Preferirei qualsiasi altra cosa ma non questa. Non trovo più parole… Ciao Gianni…❤️».