Amelia, 18enne trovata morta in casa

Dramma ad Amelia (Terni) dove nella mattinata di sabato una ragazza amerina (M.C.P.) di appena 18 anni – compiuti ieri, venerdì – è stata trovata senza vita all’interno della casa del compagno, in via Rimembranze. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovanissima. Con loro anche i carabinieri del comando Compagnia di Amelia che, coordinati dal capitano Raffaele Maurizi, indagano sull’accaduto, finito all’attenzione della procura di Terni nella persona del pm – giunta sul posto – Camilla Coraggio. Scontati gli accertamenti di carattere medico legale, a partire dall’autopsia, per accertare le cause del decesso.

Articolo in aggiornamento