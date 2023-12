Comune Terni: tempo di ‘turnover’ Pnrr, ulteriori dimissioni e mobilità volontarie

di S.F.

Dimissioni con conseguente scorrimento della graduatoria per nuovi ingressi, richieste di aspettative, prese d’atto e mobilità esterne volontarie, un bel po’ di movimento nell’ultimo mese in Comune a Terni. Con diversi documenti firmati – delle risorse umane se ne occuperà ancora per poco – per il dirigente e dg Claudio Carbone.

Turnover in ambito Pnrr. Ulteriori dimissioni

Palazzo Spada ha assunto di recente due nuove dipendenti a tempo determinato – fino al dicembre 2025 – nell’ambito del concorso 2022 per gli istruttori amministrativi contabili utili all’attuazione del Pnrr: si tratta di Eleonora Trombettoni (attiva da fine novembre) e Rosalba Cucinotta (dal 15 dicembre), subentrate rispettivamente alle dimissionarie Maria Vista e Tiziana Pacifici. Non le prime rinunce dall’autunno del 2022. Via dal Comune anche un’istruttrice didattica a tempo determinato della direzione istruzione/sport/politiche giovanili per assunzione in un altro Ente, una geometra della direzione lavori pubblici – stesso discorso, si è dimessa con richiesta di conservazione del posto durante il periodo di prova – ed un funzionario contabile Pnrr a tempo determinato impegnato nella direzione economia/lavoro-promozione del territorio-ambiente: in quest’ultimo caso sarà out dal 1° febbraio 2024. Infine un istruttore di vigilanza a tempo determinato (attivo dal 6 novembre scorso) che si è dimesso un mese dopo per via dell’assunzione altrove.

Mobilità per Provincia di Terni e Rieti. Le aspettative

C’è poi chi ha deciso di lasciare il Comune – era attiva alla direzione servizi digitali, innovazione, cultura, eventi e turismo – a meno di un anno dal contratto a tempo indeterminato per trasferirsi alla Provincia di Terni dopo aver vinto un concorso per ‘specialista in attività amministrative e contabili’ nell’area dei funzionari: mobilità volontaria e ingresso a palazzo Bazzani dal 29 dicembre. Medesima procedura per un dipendente dell’urbanistica: da domani sarà attivo in Comune a Rieti. A chiudere il cerchio, per ora, ci sono le concessioni di due aspettative non retribuite: la prima riguarda una funzionaria amministrativa (direzione economia/lavoro-promozione del territorio-ambiente) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 per un incarico ricevuto dall’European union agency for asylum (l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo), la seconda un coordinatore contabile della direzione attività finanziarie-governo societario dal 1° gennaio (e non dal 21 novembre come richiesto, causa «esigenze di servizio») al 30 giugno 2024. A stretto giro ci sarà da aggiornare la situazione tra le nuove assunzioni per la polizia Locale e possibili, ulteriori partenze.

