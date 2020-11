Covid, 1.195 guariti in un solo giorno. Altri 4 decessi

Sono 105 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 12.00 di lunedì 23 novembre. Il dato è relativo a 448 tamponi presi in esame (totale 390.826) per una percentuale di positivi del 23,43% (domenica è stata del 8,61%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 1.195 (totale 11.054). Si registrano purtroppo altri 4 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Assisi, Massa Martana, Narni e Perugia, per un totale che sale a 337. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 10.483 (-1.094). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 21.874 positività (+105).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di lunedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 451 (+7) di cui 78 (+3) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 129 ricoveri (+2) di cui 25 (+2) in intensiva; Terni 121 ricoveri (invariato) di cui 25 (invariato) in intensiva; Spoleto 43 ricoveri (+3) di cui 15 (+2) in intensiva; Città di Castello 42 ricoveri (-1) di cui 6 (-1) in intensiva; Foligno 40 ricoveri (+1) di cui 7 (invariato) in intensiva; Pantalla 38 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 23 ricoveri (+1), nessuna intensiva; Branca 13 ricoveri (invariato), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 12.020 persone (-139), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 83.428 (+622).

I nuovi casi

I 105 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (1), Amelia (9), Bastia Umbra (2), Cascia (1), Castel Ritaldi (6), Castiglione del Lago (2), Cerreto di Spoleto (1), Citerna (1), Città di Castello (6), Collazzone (2), Corciano (2), Deruta (1), Foligno (5), Fossato di Vico (1), fuori regione (3), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (1), Gubbio (10), Marsciano (12), Montone (1), Narni (6), Otricoli (2), Perugia (10), San Giustino (1), Spoleto (9), Terni (5), Todi (1), Torgiano (1), Umbertide (2).