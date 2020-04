Lega Pro, 4° promossa in B via sorteggio

Via libera dall’assemblea delle società di lunedì 4 maggio e, in caso di esito positivo, richiesta ufficiale al consiglio federale della Figc. Sabato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha inviato le proposte ai presidenti dei club di serie C per la stagione 2019-2020, interrotta a causa dell’emergenza sanitaria covid-19. Si avvicina lo stop definitivo per Ternana e Gubbio.

LO STOP TOTALE DAL 10 MARZO

Le proposte

In primis la sospensione del campionato. Poi le conseguenze: blocco delle retrocessioni in serie D, promozione delle capoliste (Monza, Vicenza, Reggina) dei tre raggruppamenti, blocco dei ripescaggi in C per la stagione 2020-2021 e il mantenimento degli eventuali ripescaggi in serie B per la stessa annata. Poi c’è la più particolare. A qualcuno non andrà giù.

Il sorteggio

In B devono salire quattro formazioni. Per le tre citate sopra non c’è alcun problema, è meritato d’altronde. La 4°? Il discorso cambia. Ghirelli propone che sia individuata attraverso un sorteggio tra tutte quelle che, con l’attuale classifica, si sono guadagnate l’accesso ai playoff (27). In che modo? Rispettando il format/tabellone previsto. Dunque con la 5° piazza la Ternana dovrebbe vincere il sorteggio con l’Avellino, 10°, nel primo turno. Poi tutto il resto. Chiaro che a più di qualche club terminare la storia in questo modo non andrà granché bene. Si vedrà.

‘Terni col cuore’, confronto con i tifosi

Intanto nel pomeriggio il presidente rossoverde Stefano Bandecchi e il vice Paolo Tagliavento hanno parlato in video con i rappresentanti dei club rossoverdi per l’associazione ‘Terni col cuore’, proposta dall’imprenditore livornese per aiutare le persone più bisognose. «Nel corso dell’incontro, svoltosi alla presenza di Costanza Farroni, responsabile dei rapporti con i tifosi, hanno preso – la nota della società – la parola tutti i rappresentanti dei club, a partire dal presidente del Centro coordinamento Luciano Nevi e da Tommaso Moroni, presidente della Ternana Marathon Club e scelto dai tifosi come loro rappresentante nell’associazione. In linea col sentire comune dei supporters delle Fere lo stesso Moroni ha ufficialmente avanzato all’amministrazione comunale la proposta di conferire la cittadinanza onoraria di Terni al presidente rossoverde per il suo costante impegno a livello sociale. Proposta che ha emozionato e colmato di orgoglio il massimo dirigente della Ternana Calcio». Nell’iniziativa è coinvolto anche il Comune.