Terni col cuore: «Calcio per amore e vita»

«Dobbiamo utilizzare il calcio anche per dimostrare che è amore, gioia e vita. E dare un’impronta diversa nel panorama nazionale alla società». Sport fermo e necessità di muoversi per dare una mano a chi, in periodo di stallo totale per il covid-19, è più in difficoltà nella gestione della vita quotidiana: il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, in uno dei consueti video per interagire con i supporter delle Fere, ha lanciato nel giorno di Pasqua una nuova idea in tal senso. Questa volta valida nel lungo periodo e non solo per l’emergenza coronavirus.

IL ‘PATTO’ PER I PACCHI ALIMENTARI

L’idea e la liaison



L’imprenditore livornese per farlo ha tirato in ballo anche palazzo Spada e la tifoseria rossoverde. Motivo? «Voglio far nascere – ha spiegato – una nuova associazione, ‘Terni col cuore’. Aiuterà i più bisognosi. Lo farà prima di tutto a livello alimentare e personale, tentando di dare dignità alle persone. Voglio che il Comune – l’input – ci dia una mano. Ne faranno parte anche i tifosi. Avrà a disposizione mezzo milione di euro l’anno che metterò a disposizione io: in totale 1,5 milioni di euro nei tre anni per l’aiuto delle famiglie. Coronavirus o no. Poi cercheremo altro denaro e di strutturare le cose per dare anche un lavoro». Il tutto – ha concluso – per dare «un’impronta diversa nel panorama nazionale, per utilizzare il calcio anche per dimostrare che è anche amore, gioia e vita». Bandecchi ha puntualizzato che il coordinatore per la Ternana sarà il vicepresidente Paolo Tagliavento. Un cenno anche alle ‘fazioni’ tra i supporter: «A Terni è scattata una grande solidarietà – in riferimento al covid – e il popolo ternano ha fatto tanto, gli sportivi hanno dato molto. Voglio maggior unione tra tutti. So che c’è un Centro di coordinamento e spero che i nostri tifosi abbiano trovato uno spirito comune», ha voluto evidenziare. Al momento è solo un’idea. Ora c’è da concretizzare.

L’allenamento online

Sul piano prettamente calcistico, sabato Defendi e compagni si sono allenati insieme in una particolare seduta in videoconferenza: a seguire il lavoro dei rossoverdi l’intero staff tecnico e il direttore sportivo Luca Leone. Per l’eventuale ritorno in campo per ora non c’è alcuna certezza.