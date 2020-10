Covid, 463 nuovi casi. Altre quattro persone in terapia intensiva

Sono 463 i nuovi casi di Covid-19 registrati sul territorio dell’Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.35 di domenica 25 ottobre. I tamponi presi in esame sono 3.397 (totale 277.303) e la percentuale di positivi sugli ultimi tamponi è del 13,62% (13,41% sabato). I guariti delle ultime 24 ore risultano essere 86 (totale 2.790) mentre ci sono purtroppo tre ulteriori decessi con coronavirus (totale 105), registrati per i territori comunali di Magione (l’ex vicesindaco Sabrina Caselli), Bettona (si tratta di una 95enne che era ricoverata nell’area Covid di pneumologia al ‘Santa Maria’ di Terni, come informa l’azienda ospedaliera) e Perugia (una donna di 88 anni residente in città, si trovava nel reparto di malattie infettive del ‘Santa Maria della Misericordia’). In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 4.400 (+374). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 7.295 positività.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

L’INVITO DI ONNIS: «NO AFFLUSSI IMPROPRI NEI PRONTO SOCCORSO»

Ricoveri e isolamenti

Le persone attualmente ricoverate in Umbria, positive al virus, sono 244 (+16), di cui 29 (+4) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 87 ricoverati (+10) di cui 16 (+4) in terapia intensiva; Terni 61 ricoverati (-2) di cui 13 (invariato) in intensiva; Pantalla 40 ricoverati (+4), nessuno in intensiva; Città di Castello 29 ricoverati (+1), nessuno in intensiva; Foligno 27 ricoverati (+3), nessuno in intensiva. Le persone in isolamento fiduciario sono 5.417 (+79); sono sin qui usciti dalla misura in 53.896 (+399).

IL NUOVO DPCM: BAR E RISTORANTI, STOP ALLE 18 IN SETTIMANA

LE NUOVE REGOLE D’ACCESSO ALL’OSPEDALE DI TERNI

Nuovi casi e guarigioni



I 463 nuovi positivi sono attribuiti dalla Regione ai territori comunali di Alviano (2), Amelia (6), Assisi (21), Bastia Umbra (19), Bettona (2), Bevagna (2), Cannara (2), Cascia (15), Castel Viscardo (2), Castiglione del Lago (1), Cerreto di Spoleto (1), Città della Pieve (1), Città di Castello (12), Corciano (9), Deruta (3), Fabro (2), Foligno (40), Fratta Todina (1), fuori regione (10), Giove (1), Gualdo Tadino (1), Guardea (1), Gubbio (14), Lugnano in Teverina (2), Magione (13), Marsciano (3), Monte Santa Maria Tiberina (2, i primi assoluti), Montecastrilli (3), Montecchio (1), Montefalco (2), Montefranco (1), Montegabbione (4), Montone (1), Narni (14), Nocera Umbra (1), Norcia (9), Orvieto (10), Passignano sul Trasimeno (5), Penna in Teverina (1), Perugia (108), Piegaro (3), Porano (1), Preci (1), San Gemini (2), Sant’Anatolia di Narco (1), Scheggia e Pascelupo (1, torna Covid+), Scheggino (1, primi casi assoluti negli ultimi giorni), Spello (2), Spoleto (11), Stroncone (1), Terni (79), Torgiano (3), Trevi (1), Umbertide (2), Valfabbrica (1) e Valtopina (2). Per quel che concerne le 86 guarigioni riguardano Acquasparta (1), Amelia (1), Bastia Umbra (1), Castel Ritaldi (1), Citerna (1), Città di Castello (1), Corciano (4), Deruta (7), Ferentillo (1), Foligno (5), Fossato di Vico (2), Magione (1), Monte Santa Maria Tiberina (2, questo almeno segnala la dashboard), Montecchio (1), Narni (6), Orvieto (3), Panicale (1), Passignano sul Trasimeno (3), Perugia (14), Polino (2), San Gemini (4), Spello (2), Spoleto (1), Terni (13) e Tuoro sul Trasimeno (8).

TERNI: «GUARITA, MA ‘PRIGIONIERA’ PER UN CERTIFICATO»

NARNI: «CI SENTIAMO ABBANDONATI»

I casi attuali

Il quadro degli attuali positivi: Perugia 1.235, Terni 510, fuori regione 258, Bastia Umbra 228, Assisi 215, Corciano 200, Foligno 176, Gubbio 141, Spoleto 123, Narni 93, Passignano sul Trasimeno 79, San Gemini 70, Marsciano 61, Città di Castello 58, Umbertide 55, Orvieto 50, Torgiano 42, Valfabbrica e Deruta 34, Spello e Gualdo Tadino 25, Tuoro sul Trasimeno e Panicale 23, Piegaro 22, Lugnano in Teverina e Amelia 21, Norcia e Cannara 20, Montecastrilli 18, Bettona 17, Todi, Gualdo Cattaneo e Cascia 16, Stroncone 15, Montefalco 14, San Giustino e Guardea 13, Bevagna 12, Giano dell’Umbria 11, Trevi, Collazzone e Allerona 10, Città della Pieve 9, Citerna e Campello sul Clitunno 8, Montone e Massa Martana 7, Preci e Montegabbione 6, Valtopina, Castel Viscardo e Alviano 5, Sigillo, Pietralunga, Penna in Teverina, Giove, Fratta Todina, Fossato di Vico, Fabro e Arrone (4), Scheggino, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Nocera Umbra, Montefranco, Castel Giorgio, Attigliano e Acquasparta (3), Sellano, Porano, Otricoli, Montecchio, Monte Castello di Vibio, Ficulle, Ferentillo, Costacciaro, Cerreto di Spoleto e Calvi dell’Umbria (2), Scheggia e Pascelupo, Polino, Paciano, Monteleone di Spoleto, Lisciano Niccone, Castel Ritaldi e Avigliano Umbro (1).

L’ARCOBALENO A PERUGIA NEL GIORNO DEL NUOVO DPCM: LA FOTO DIVENTA VIRALE