Covid Umbria: 8 nuovi guariti, 1.128 positivi

Balzo in avanti delle guarigioni ‘ufficiali’ – doppio tampone negativo nel giro di 24 ore – nell’ultimo aggiornamento regionale per il Covid-19 in Umbria, alle ore 8 di giovedì 2 aprile. Dai 15 di mercoledì 1° aprile si è passati a 23 guariti (+8 persone), mentre i positivi salgono a 1.128 con un incremento di 33 persone in più (+3,01%): il precedente aumento registrato era stato di 17 unità. I deceduti sono 38. I tamponi effettuati 9.738.

Positivi e ricoveri

Alle ore 8 di giovedì mattina, tra i 1.128 pazienti totali positivi, 38 sono di fuori regione, 844 residenti nella provincia di Perugia e 246 in quella di Terni. Sono ricoverati in 218 (numero stabile rispetto all’aggiornamento precedente): di questi, 157 sono residenti nella provincia di Perugia e 50 in quella di Terni, 11 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 69, poi 56 in quello di Terni, 35 a Città di Castello, 45 a Pantalla, 5 a Orvieto, 8 a Foligno. Le persone in terapia intensiva sono 47 (2 in più rispetto alle ore 8 di mercoledì 1° aprile): 19 nell’ospedale di Perugia, 15 in quello di Terni, 7 a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto, 1 a Foligno.

Osservazioni ed isolamenti

Le persone in osservazione in Umbria sono 3.130: di queste, 2.340 in provincia di Perugia e 790 in quella di Terni. Risultano 4.563 soggetti usciti finora dall’isolamento, di cui 3.666 nella provincia di Perugia e 897 in quella di Terni. I clinicamente guariti sono 182: 130 residenti nel territorio provinciale di Perugia ed i restanti in quello ternano. «I ‘clinicamente guariti’ sono coloro – ricorda la Regione – che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventano asintomatici, pur risultando ancora positivi al test per la ricerca. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora caratterizzato da una carica virale elevata».

Federfarma Umbria, consegna gratuita dei farmaci a domicilio

Proseguono sul territorio regionale le iniziative per quanto riguarda la consegna gratuita dei farmaci a domicilio a persone con più di 75 anni o con più di 65 anni ma affette da patologie croniche, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, persone non autosufficienti o sottoposti alla misura di quarantena o in ogni caso risultati positivi al virus Covid-19. Federfarma Umbria e Sovrano Militare Ordine di Malta delegazione di Perugia-Terni hanno firmato un protocollo per garantire il servizio di approvvigionamento dei medicinali agli anziani (fascia e condizioni sopra specificate) che non possono recarsi personalmente in farmacia. Nella fattispecie, la farmacia che riceve la richiesta di consegna dei farmaci a domicilio da parte dei cittadini destinatari del servizio, può richiederne l’attivazione contattando il numero 349.7591718 con orario 9-18 per i comuni di Perugia, Gubbio, Scheggia e Assisi, il numero 320.4447246 con orario 9-13 per il comune di Terni, il numero 328.7369868 sempre con orario 9-13 per il comune di Acquasparta, il numero 0744.945008 con orario 9-13 per il comune di Avigliano Umbro. I volontari del Sovrano Militare Ordine di Malta provvederanno poi alla consegna dei farmaci ai cittadini. Il servizio, che resterà valido fino alle date indicate dai decreti della presidenza del Consiglio dei ministri per le misure di restrizione e contenimento, potrà successivamente essere esteso anche in altri comuni. «Ringraziamo per la collaborazione il Sovrano Militare Ordine di Malta che si è reso disponibile a questo importante accordo – commenta il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani -. Stiamo tutti combattendo una battaglia durissima, e la sinergia tra le farmacie della nostra regione ed una delle istituzioni più antiche della civiltà cristiana ed occidentale è veramente importante». «Non potevamo essere assenti in questo periodo di grande difficoltà – aggiunge Marco Giannoni delegato di Perugia-Terni del Sovrano Militare Ordine di Malta -. Da oltre 900 anni forniamo assistenza alle persone bisognose attraverso attività mediche, sociali e umanitarie ed in questo caso la collaborazione con Federfarma Umbria ci inorgoglisce». Nei giorni scorsi Federfarma Umbria ha varato altre iniziative sempre per quanto riguarda la consegna gratuita a domicilio dei farmaci alla fascia di cittadinanza sopracitata, una di queste tramite accordo con il Moto Club Vigili del Fuoco Italia sezioni di Perugia e Terni. Restano inoltre attivi i numeri verdi di Federfarma 800.189.521 e 800.065.510 (quest’ultimo servizio in collaborazione con Croce Rossa Italiana), validi su tutto il territorio nazionale.

I vigili del fuoco di Terni attivi per l’igienizzazione

Gli uomini del 115, alla pari dei colleghi di tutta Italia, sono attivi nella lotta al covid-19. Le modalità di intervento sono state concordate con prefettura e Comuni, mentre l’Asm ha fornito l’igienizzante – utilizato in accordo con le linee guida Ispra – per poter procedere: «Da mercoledì – spiegano dal comando provinciale – una squadra sta provvedendo ad igienizzare le strade limitrofe ai siti strategici della città (prefettura, Comune, caserme, ospedale, ecc.) per poi proseguire secondo un programma che è stato condiviso dagli stessi enti. Contestualmente, si sono equipaggiati degli ulteriori mezzi anche ai distaccamenti di Orvieto ed Amelia, idonei a svolgere la disinfezione nei comuni dell’orvietano e dell’amerino». Una professionalità e capacità di adattamento apprezzata da popolazione e istituzioni: «In particolare l’azienda ospedaliera ed il Comune di Terni hanno espresso la loro sincera gratitudine per il servizio svolto. Come sempre i vigili del fuoco sono al fianco dello Stato, delle istituzioni e degli enti locali, in particolar modo in questo momento difficile per tutto il paese, ma soprattutto, come sempre, al fianco di chi ha bisogno».

Associazioni dello sport ternano per il ‘Santa Maria’

Le associazione benemerite del Coni di Terni – Panathlon International club di Terni, l’Unione nazionale veterani dello sport sezione di Terni, l’associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia sezione di Terni e l’associazione nazionale Stelle al merito sportivo delegazione di Terni – che normalmente si prodigano per divulgare i valori dello sport come il fair play, la diffusione dello sport ad ogni età, i valori etici dello sport, si sono unite per fornire l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni di 200 mascherine di protezione per il personale che opera in prima linea. L’acquisto è stato effettuato con fondi propri delle associazioni. Per incrementare ulteriormente l’aiuto a chi sta in prima linea, la raccolta fondi è stata estesa a tutta la cittadinanza. Ad oggi l’iniziativa ha raggiunto la cifra di 1.470 euro e si è deciso di prolungare il periodo fino al 7 aprile: per contribuire si può versare sul conto corrente del Panathlon con IBAN IT74C0306914414100000000962 specificando come causale ‘Donazione ospedale Terni’.

Cooperativa Edit Terni, un gioco per tutti

La cooperativa Edit di Terni lancia l’iniziativa ‘Tana liberi tutti!’, un gioco-contenitore che si svolge a distanza, ciascuno da casa propria, con l’obiettivo di tornare a guardare oltre. Una sfida divertente da fare insieme, adatta a tutte le età: si può partecipare liberamente e gratuitamente, come e quando si vuole, col tempo che si può dedicargli. Le regole del gioco sono semplici: appena sarà costituito un piccolo nucleo iniziale di partecipanti, questi riceveranno ogni giorno (a mezzo posta elettronica o WhatsApp) una proposta, una prova da superare o un’attività da svolgere e documentare per avanzare nel tabellone virtuale di gioco. Ogni volta, le varie squadre potranno decidere se partecipare alla sfida quotidiana oppure saltarla e attendere la successiva. Il modulo di partecipazione è disponibile su www.editcooperativa.it dove sono disponibili anche altre informazioni utili. Per partecipare è necessario inviare il modulo compilato a: tanaliberitutti@editcooperativa.it

