Umbria, incrementi dei casi Covid sono in calo

Dai dati aggiornati alle ore 8 di mercoledì 1° aprile, 1.095 persone in Umbria (incremento di 17 unità e quindi dell’1,58% rispetto al precedente aggiornamento, ndR) risultano positive al virus Covid-19. I guariti sono 15 – numero stabile da due giorni – di cui 9 residenti nella provincia di Perugia e 6 in quella di Terni. Risultano invece 179 clinicamente guariti, di cui 123 residenti nella provincia di Perugia e 56 in quella di Terni. I deceduti sono 37: 22 residenti nella provincia di Perugia, 12 in quella di Terni e 3 di fuori regione. Tra i 1.095 pazienti positivi, 37 sono di fuori regione, 822 risiedono in provincia di Perugia e 236 in quella di Terni.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

JOGGING E PASSEGGIATE CON BAMBINI – LA CIRCOLARE E LE PRECISAZIONI

Ricoveri e terapie intensive

Sono ricoverati in 218 (uno in meno rispetto alle 24 ore precedenti): di questi, 154 sono residenti nella provincia di Perugia, 52 in quella di Terni e12 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 72, 58 al ‘Santa Maria’ di Terni, 35 a Città di Castello, 42 a Pantalla, 5 a Orvieto, 6 a Foligno. Dei 218 ricoverati, 45 (2 in più rispetto all’aggiornamento precedente) sono in terapia intensiva, 19 nell’ospedale di Perugia, 14 in quello di Terni, 7 a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto.

Isolamenti e tamponi

Le persone in osservazione sono 2.944: di queste, 2.156 sono nella provincia di Perugia e 788 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 4.358 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 3.490 nella provincia di Perugia e 868 in quella di Terni. Nel complesso, entro le ore 8 del 1° aprile, sono stati eseguiti 9.080 tamponi.

I guariti, ‘clinicamente’ e ‘ufficialmente’

I pazienti ‘clinicamente guariti’ sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventano asintomatici, pur risultando ancora positivi al tampone. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata. Il paziente ‘ufficialmente guarito’ invece, è colui che risulta negativo a due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.

Porano, mercoledì tamponi a tutte le suore

L’Usl Umbria 2 ha informato l’amministrazione comunale che mercoledì saranno effettuati test rapidi a tutte le suore e al personale in servizio nella Casa di San Bernardino delle suore francescane di Maria. Il Comune, si legge in una nota, «ringrazia l’assessorato regionale nella persona di Luca Coletto per la sensibilità e l’attenzione dimostrata alla comunità di Porano».

Sanità Umbria, accordo in vista

Potrebbe arrivare nelle prossime ore l’accordo per immettere risorse e personale della sanità privata nel sistema di contrasto al coronavirus in Umbria. La notizia arriva da Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria, attraverso una lettera della presidente della Regione Donatella Tesei indirizzata ai tre segretari generali, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Claudio Bendini. Una missiva che contiene anche altri impegni importanti sul fronte dei test rapidi per il personale sanitario e i lavoratori ‘essenziali’, delle dotazioni di dpi e del riconoscimento salariale per gli operatori sanitari. Nella lettera la presidente Tesei ha voluto riconoscere “«il ruolo propositivo» del sindacato in questa fase, prendendo in esame le questioni sollevate dalle rappresentanze dei lavoratori. Da parte loro, i segretari generali delle tre organizzazioni sindacali, nella loro risposta hanno voluto ringraziare la presidente per «l’atteggiamento costruttivo» sin qui tenuto, rimarcando però quelle che restano priorità d’intervento necessarie. In particolare, i sindacati hanno chiesto sforzi ulteriori sul versante delle dotazioni di dpi e dei controlli sulle attività produttive ancora in essere; hanno ribadito l’assurdità del taglio degli stipendi a infermieri, oss e tecnici dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia e la necessità di aprire una contrattazione regionale per costruire strumenti economici in grado di riconoscere, almeno in parte, lo straordinario sforzo del personale sanitario. Cgil, Cisl e Uil hanno poi ribadito l’urgenza di procedere all’assunzione dei 362 operatori sanitari richiamati nell’accordo sottoscritto nei giorni scorsi e procedere rapidamente alle stabilizzazioni di tutto il personale. Infine, sul delicato tema dei rapporti con la sanità privata, i sindacati hanno chiesto un cambio di passo: «Continuano ad arrivare alle nostre sedi richieste di apertura di cassa integrazione da parte delle aziende della sanità privata dell’Umbria – hanno scritto Sgalla, Manzotti e Bendini alla presidente Tesei -. Richieste che riteniamo inaccettabili in questa fase di emergenza. A quanto ci risulta, ci sono circa 400 tra medici e infermieri e 300 posti letto che potrebbero andare a sostenere lo sforzo straordinario della sanità pubblica: bisogna fare presto».

Distribuzione pane a Baschi

Nel piccolo comune dell’orvietano è entrato in azione lo chef Paolo Trippini: mercoledì si è attivato per fare pane da donare alle persone più bisognose del territorio. «Sempre più orgoglioso di rappresentare questo meraviglioso territorio», il commento del sindaco Damiano Bernardini.

Articolo in aggiornamento