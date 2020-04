Buoni spesa Terni: «Fare presto e bene»

«I buoni spesa dell’emergenza Covid-19 vadano rapidamente a chi ne ha realmente bisogno – dichiarano in una nota i gruppi consiliari Movimento Cinque Stelle, Senso Civico, Terni Immagina e Partito Democratico al Comune di Terni -. Gli oltre 650 mila euro messi a disposizione dei ternani dal Governo per i buoni spesa, erogazione che in queste ore si sta contabilizzando, servono per dare risposte immediate ai cittadini che non possono attendere riunioni, passerelle o inutili paletti messi sulla pelle di tutti coloro che hanno sofferto in maniera drammatica anche dal punto di vista economico questa emergenza sanitaria».

Le richieste

«Il comune di Terni è già in ritardo rispetto alla maggioranza dei comuni italiani – affermano i consiglieri di opposizione – che sono già in fase di bando o addirittura, in alcuni casi, di erogazione. L’indicazione del provvedimento è chiara ed è quella di partire dal fabbisogno e dalle povertà. La tragedia è che il Comune di Terni non ha nessun archivio che realisticamente può darci questo indicatore. Come minoranze in consiglio comunale la nostra posizione verte su cinque richieste fondamentali: si proceda con assoluta celerità, prevedendo un sistema agile e non farraginoso per l’accesso al bonus. È tardi, si faccia presto; si tutelino tutti gli indigenti senza esclusione, sarebbe assurdo ignorare chi grazie a dati oggettivi sulle povertà estreme rientra in altri tipi di sostegno pubblico. Ergo se una persona ad oggi riceve 200 euro di qualsivoglia tipo di sussidio pubblico non può considerarsi esclusa dalla fascia di rischio; si coinvolgano tutte le associazioni che già hanno dimostrato in queste settimane la loro capacità di conoscere e aiutare il territorio, in particolare le 14 iscritte all’elenco dei servizi alle persone in difficoltà per questa emergenza, sostenendo economicamente le attività di cui si fanno intermediari; si attivi un sistema che faciliti l’incasso dei buoni direttamente da parte dei commercianti; si prevedano sistemi di controllo efficaci sugli aventi diritto Per questo quello che chiediamo come minoranze è che il sindaco di Terni accordi con Guardia di finanza, in quanto soggetto terzo e preposto, di far controllare direttamente le dichiarazioni per l’accesso ai buoni spesa».