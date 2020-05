Covid Umbria, il trend avvicina la normalità

Alle ore 8 di lunedì 11 maggio le persone risultate positive in Umbria al coronavirus sono – dall’inizio dell’emergenza – 1.412, ovvero una in più rispetto all’aggiornamento precedente di domenica mattina. Il numero comprende guarigioni e decessi. Flessione nei tamponi, in ragione del giorno festivo: nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 551 per un totale di 47.474.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Gli attuali positivi sono meno di 150

In ragione delle nuove guarigioi – 9 per un totale di 1.192 – il numero degli attuali positivi in Umbria scende di 8 unità: al momento (ore 8 dell’11 maggio) sono 149. Invariato il numero dei decessi (71). Le persone clinicamente guarite sono 41 (-3).

Ricoveri e isolamenti, solo dati positivi

L’andamento dei ricoveri si conferma in calo costante: sono 44 le persone positive che si trovano negli ospedali umbri – 4 in meno rispetto a domenica mattina – 4 delle quali (-2) in terapia intensiva. Calano ulteriormente anche le persone in isolamento domiciliare, 701 (-60) con altre 90 per le quali, nelle ultime 24 ore, è terminata la ‘misura’. In totale sono uscite dall’isolamento, finora, 17.992 persone.

TERNI, ALTRI DUE OPERATORI POSITIVI IN OSPEDALE

Comunità Incontro, test effettuati: tutti negativi

Tutti negativi i test effettuati ad ospiti e staff della struttura di Amelia. Nel lanciare il resoconto la Comunità Incontro ricorda che «dal 23 febbraio le sedi; anche le visite delle famiglie, previste una volta al mese, sono state sospese e i contatti con i propri cari avvengono tramite videocall. Stessa cosa per lo staff multidisciplinare, operativo in modalità smart working, a parte due operatori che nella fase 1 dell’emergenza, hanno assicurato la loro costante presenza autoisolandosi per precauzione all’interno della Comunità, così da evitare qualsiasi contatto con l’esterno. Il protocollo è il risultato del lavoro del comitato direttivo: di un’unica catena di comando all’interno della Comunità che ha saputo applicare le disposizioni governative ed integrarle con tutte le regole prudenziali necessarie a garantire la sicurezza in un contesto altamente vulnerabile. Per metterlo a punto il Comitato ha lavorato a stretto contatto con i SERD e si è confrontato con tutte le realtà scientifiche del settore: FeDerSerD, SIPaD, SITD,INTERCER, F.I.C.T. per individuare le norme più adatte. Il protocollo, ha messo in sicurezza le strutture, che continuano ad accogliere ospiti e a prestare assistenza. E’ stato validato dal Comitato sanitario e adottato in tutte le sedi della Comunità – in Italia e all’estero: Bolivia, Costa Rica, Thailandia, Spagna e Slovenia. Regole prudenziali, che hanno consentito alla Comunità fondata da Don Pierino Gelmini, di arrivare sino ad oggi all’ambizioso risultato zero contagi. Tutti gli ospiti, staff ed operatori (i collaboratori sono oltre 70) sono stati sottoposti nei giorni scorsi a test sierologici e tampone a cura della Usl Umbria2 e nessun caso positivo o sospetto è stato riscontrato». Il capostruttura Giampaolo Nicolasi ci tiene a sottolineare il «profondo ringraziamento per questi risultati alla Usl Umbria2 che ci sta dando massimo supporto ed è instancabilmente al nostro fianco nell’emergenza. Necessario come non mai rivolgere una forte attenzione alla cura dei più fragili e dei vulnerabili».

TERNI RIAPRE QUASI TUTTI I PARCHI, DALLE 8 ALLE 20

Articolo in aggiornamento