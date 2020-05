Annullata Umbria Jazz 2020: «Torneremo»

«Un annuncio che non avremmo mai voluto fare». Così l’organizzazione di Umbria Jazz annuncia che la manifestazione è annullata per il 2020. Appuntamento al prossimo anno. Un vero peccato visto che l’edizione del 2020 si annunciava ricca di concerti imperdibili.

L’ULTIMO ANNUNCIO QUELLO DI MIKA, POI IL VIRUS…

Troppi tour annullati

«Questa dolorosa decisione – si spiega nel comunicato – è stata presa dalla fondazione a causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus e all’incertezza che rende impossibile al momento la presenza dei tanti artisti internazionali. L’ultimo a dare forfait, in ordine di tempo, era stato Tom Jones, appena una settimana fa. E questo aveva fatto intuire che il destino della manifestazione fosse segnato, non tanto per una effettiva pericolosità o per qualche divieto particolare in Umbria (che pure ci sarebbero stati), quanto appunto perché – causa pandemia – molti artisti avevano già deciso di annullare i propri tour, all’interno dei quali era prevista la tappa perugina.

SPECIALE CORONAVIRUS

Le prime date

Alcuni concerti previsti per questa estate, sono già stati riprogrammati al 2021 con queste date: proprio Tom Jones ha annunciato che sarà a Perugia il 13 luglio. L’indomani ci saranno Redman, Mehlad, McBride e Blade con ‘A MoodSwing Reunion’. Altri concerti sono in corso di riprogrammazione e vi saranno future comunicazioni sulle nuove date. «Pertanto – informa la nota -. i biglietti già acquistati per tutti gli eventi che saranno riprogrammati rimangono validi. Per gli altri non riprogrammati nel 2021 sarà emesso un voucher di pari importo, utilizzabile per l’acquisto di ingressi per gli eventi di UJ 21».