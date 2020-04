Covid Umbria, positivi scendono di 50 unità

Cinquanta positivi in meno rispetto a sabato mattina e un incremento di dieci casi considerando il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria. È l’aggiornamento alle ore 8 di domenica 12 aprile per il Covid-19 in Umbria. Invariato il numero dei decessi, 52. Nel complesso sono stati eseguiti 18.658 tamponi (+996 rispetto al precedente aggiornamento). Si fa più intensa la diminuzione degli attuali positivi dopo i cali registrati anche nei giorni precedenti (-24 sabato, -22 venerdì, -6 giovedì).

Dall’inizio dell’emergenza 1.319 persone (+10 rispetto a sabato mattina) sono risultate positive al coronavirus in Umbria: numero che comprende anche guariti e decessi. Di queste, 956 in provincia di Perugia (+4) e 316 in quella di Terni (+ 6). Gli attualmente positivi sono 1.015 (1.065 sabato mattina), di cui 725 (-37) in provincia di Perugia e 247 (+13) in quella di Terni. I guariti ‘ufficiali’ – negativi al doppio tampone – sono 252 (+60): 200 provincia di Perugia (+42) e 52 in quella di Terni (+18). I clinicamente guariti sono 328 (-14), di cui 263 (-7) nella provincia di Perugia e 65 (-7) in quella di Terni.

I ricoveri

Dei 1.319 positivi (47 dei quali provengono da fuori regione) attualmente sono ricoverati in 168 (8 unità in meno rispetto a sabato mattina). Di questi, 115 (-6) sono residenti nella provincia di Perugia e 44 (-1) in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. I ricoverati nell’ospedale di Perugia sono 40 (-6), 49 (invariato) in quello di Terni, 31 (invariato) a Città di Castello, 38 (-1) a Pantalla, 3 (-1) a Orvieto, 7 (invariato) a Foligno. Sono in terapia intensiva in 39 (invariato), di cui 14 (-1) nell’ospedale di Perugia, 14 (+1) in quello di Terni, 6 (+1) a Città di Castello, 3 (-1) in quello di Orvieto, 2 (invariato) a Foligno. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.794 (-382): di questi, 2.287 (-288) sono nella provincia di Perugia e 507 (-94) in quella di Terni. Finora sono uscite dall’isolamento 8.444 persone (+391).

