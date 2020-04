Covid Umbria, calano ancora i positivi

Dai dati aggiornati alle ore 8 di mercoledì 9 aprile, 1.298 persone in Umbria (+9 rispetto a mercoledì mattina) risultano positive al virus Covid-19, di cui 947 in provincia di Perugia (+6) e 305 in quella di Terni (+2), 46 sono di fuori regione (+1). Gli attualmente positivi sono ad oggi 1.113, di cui 807 in provincia di Perugia e 264 in quella di Terni. I guariti sono 134 (+14), di cui 110 in provincia di Perugia (+15) e 24 in quella di Terni (-1). Risultano 321 clinicamente guariti (+25): 248 residenti nella provincia di Perugia (+25) e 73 (invariato) in quella di Terni. I deceduti sono 51 (+1): 30 (+1) residenti nella provincia di Perugia, 17 (invariato) in quella di Terni, 4 di fuori regione.

Da tutto ciò deriva che gli attuali positivi in Umbria, sottraendo all’incremento odierno (+9) il numero dei guariti ufficiali (14) e dei decessi (1), sono in lieve diminuzione (-6): 1.113 giovedì mattina contro i 1.119 di mercoledì. Lo stesso trend si era registrato anche nell’aggiornamento di mercoledì mattina.

Ricoveri e terapie intensive

Dei 1.298 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 192 (-4): di questi, 132 (-5) sono residenti nella provincia di Perugia, 50 (-1) in quella di Terni e 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 53 (-3), 55 (invariato) in quello di Terni, 31 (-3) a Città di Castello, 41 (+2) a Pantalla, 5 (invariato) a Orvieto, 7 (invariato) a Foligno. Dei 192 ricoverati, 38 (-3) sono in terapia intensiva: 13 (-1) nell’ospedale di Perugia, 12 (-2) in quello di Terni, 7 (invariato) a Città di Castello, 5 (invariato) in quello di Orvieto, 2 (invariato) a Foligno.

Isolamenti e tamponi

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.545 (-332): di queste, 2.912 (-337) nella provincia di Perugia e 633 (+5) in quella di Terni. Sempre alle ore 8 del 9 aprile risultano 6.997 (+392) persone uscite dall’isolamento, di cui 5.624 (+337) nella provincia di Perugia e 1373 (+55) in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 8 di giovedì sono stati eseguiti 15.170 tamponi (+1.064).

Marsciano e mascherine: la circolare per gli esercizi

Nessuna ordinanza del sindaco di Marsciano Francesca Mele: «Il Comune – informa la nota divulgata giovedì mattina – ha emanato una circolare rivolta ai supermercati ed esercizi commerciali alimentari presenti nel territorio comunale invitando i titolari delle strutture ad adoperarsi affinché utenti, clienti e avventori dei propri esercizi commerciali indossino necessariamente – al momento di accedere, per il tempo di permanenza e fino al momento dell’uscita – le mascherine sul volto, e altresì che venga loro consigliato l’uso dei guanti monouso (inclusi quelli normalmente in dotazione presso i reparti ortofrutta). Le mascherine potranno anche essere di fattura artigianale purché idonee a creare una barriera che aiuti a contenere la diffusione delle secrezioni respiratorie».

Anche a Gubbio stop esercizi commerciali a Pasqua e Pasquetta

Il sindaco Filippo Maria Stirati rende noto di aver disposto «la chiusura nelle giornate di domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e di lunedì 13 aprile (lunedì dell’Angelo) di tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità, sia di vicinato, sia di media e grande distribuzione, ricadenti sul territorio comunale, fatte salve le farmacie, le edicole di turno e le attività di elaborazione di cibi con consegna a domicilio».



Guardea: processione solitaria sindaco e parroco

Pomeriggio particolare per Giampiero Lattanzi e don Donato Katawa, rispettivamente sindaco e parroco di Guardea: saranno loro a guidare un mini corteo – completato dal comandante della stazione carabinieri, il maresciallo Mauro Caterini – che girerà per tutto il paese a partire dalle 15 e toccherà tutte le frazioni portando in adorazione per il Santissimo. Sarà fatta in automobile: «Tutti i consiglieri comunali – le parole di Lattanzi – assisteranno al passaggio del Santissimo davanti alla porta di casa delle loro abitazioni, mentre i cittadini potranno assistere dalle proprie case, affacciandosi alle finestre o, per chi ne è provvisto, scendendo nel proprio cortile o giardinetto. Sempre in occasione della Pasqua sono state annunciate due iniziative simboliche. «La prima sarà quella – viene sottolineato – di portare fiori al cimitero, chiuso al pubblico per motivi di sicurezza, la seconda di portarne anche al monumento ai caduti. Al cimitero cercherò di rappresentare tutti i cittadini che in questo momento non possono far visita ai propri cari al monumento deporrò fiori in memoria di tutti coloro che sono stati vittime del covid-19». Domenica, giorno di Pasqua, la parrocchia di Guardea riproporrà un’antica tradizione tipica della civiltà contadina, suonando le campane a distesa, così come avveniva in passato nei momenti di difficoltà o di pericolo.

Il regalo de Il Pettirosso al reparto malattie infettive Terni

Venti visiere in policarbonato e uova di Pasqua del commercio equo e solidale. Questo il dono dell’associazione Il Pettirosso al personale della clinica delle malattie infettive del ‘Santa Maria’: «A marzo abbiamo congelato – spiega Marco Carniani, uno dei fondatori – le nostre attività, annullandole, rinviandole e cercando di capire come si potessero coniugare con il distanziamento sociale. Al momento stiamo ancora prendendo le misure. Ci siamo interrogati su come potevamo essere vicini e sostenere chi si adopera per fronteggiare l’epidemia, a partire dal personale sanitario. Nel frattempo arrivavano i primi casi di coronavirus all’ospedale di Terni e siamo entrati in contatto con il personale della Clinica delle malattie infettive, dove sono ricoverate molte persone colpite dal virus. A quel punto ci siamo messi all’opera per capire che tipo di contributo era possibile dare. Con l’avvicinarsi della Pasqua ed avendo nella nostra sede molte uova del commercio equo e solidale, in accordo con Monimbò le abbiamo prelevate e lasciate al di fuori della Clinica. Ovviamente senza contatti con il personale medico e infermieristico, anche se avremmo voluto scambiare due parole, ascoltarlo, ringraziarlo per la professionalità, per l’impegno e perché dimostra ogni giorno quanto siano importanti i servizi sanitari pubblici, ma non c’è stato modo. Un saluto con la mano a debita distanza e basta. Poi tanti messaggi attraverso gli strumenti telematici di uso quotidiano. Sarà un appuntamento – conclude – solo rinviato a data da definire perché unite e uniti siamo tutto, ma distanti è meglio».

