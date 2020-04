Covid, nuovo decesso a Giove. Otto guarigioni

C’è una seconda persona che ha perso la vita per il covid-19 a Giove. A darne notizia nella tarda serata di venerdì è stato il sindaco Alvaro Parca: «Le novità oggi sono due. Un nuovo decesso, purtroppo, e l’uscita dall’isolamento contumaciale – la comunicazione del primo cittadino – per altre sette persone, portando così a otto le persone guarite. Mancano ancora i risultati di una quindicina di primi o secondi tamponi di accertamento guarigione». I casi attuali positivi scendono così a 30. Nella giornata di sabato proseguiranno i test sierologici alla popolazione predisposti dalla Usl Umbria 2: sono in programma dalle 9 alle 12 in via Piave e nell’ambulatorio mobile posizionato tra strada delle Selve e la strada provinciale.

