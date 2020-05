Covid Umbria, venti attuali positivi in meno. Un solo caso in più su 1.351 tamponi

Ancora un solo caso in più di positività al covid-19 nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento è alle 8 di sabato mattina: sono stati effettuati ulteriori 1.351 tamponi, con il totale che sale a 45.574. Invariato il numero dei decessi.

Guarigioni ed isolamenti

Dall’inizio dell’emergenza i positivi salgono dunque a 1.407. Quelli attuali invece sono 160, vale a dire 20 in meno rispetto a venerdì; aumentano i guariti (1.176, si registra un +21), le persone in isolamento domiciliare (763, +5) e coloro che ne sono usciti (17.663, +332). I ricoverati in terapia intensiva restano 6 (in totale sono 51, decremento di 2 nel confronto con venerdì).

