‘Finto corriere’ truffa 94enne a Cesi e la fa pure sentire male: scattano le indagini

La truffa è andata in scena nella tarda mattinata di martedì, in un’abitazione di via Regina Elena a Cesi (Terni). Vittima, con le ormai note modalità della ‘consegna del pacco’, una 94enne del posto che, dopo aver scoperto di essere stata raggirata, ha anche accusato un lieve malore e, per sincerarsi delle sue condizioni, è servito l’intervento di personale medico. Fortunatamente – almeno quello – non si è reso necessario il trasporto in ospedale e l’anziana sporgerà denuncia appena possibile.

La ricostruzione

In pratica i truffatori di turno, che con l’avvicinarsi del Natale sembrano aver intensificato le proprie attività anche sul territorio ternano, hanno contattato la 94enne dicendole di dover consegnare un pacco per il nipote ma di poterlo lasciare solo dietro il pagamento di una somma, in contanti o preziosi. E così l’anziana – a fronte di una messa in scena dettagliata e perfettamente recitata – ha fatto: consegnando circa 800 euro, ciò che aveva in casa, fra contanti e gioielli.

Amara scoperta

Successivamente si è resa conto di essere stata l’ennesima vittima di questi soggetti senza scrupoli. Ed ha accusato un mancamento, legato anche all’età avanzata, risolto con un controllo medico. Sul posto si sono portati i carabinieri che, oltre a confortarla, l’hanno invitata a sporgere denuncia quanto prima. La truffa del ‘finto corriere’, pur nota, è fra le più utilizzate per colpire anziani e persone in difficoltà. Anche per questo l’Arma ternana continua a svolgere incontri sui territori per sensibilizzare cittadini e amministratori, cercando di ridurre l’incidenza di questi fenomeni delittuosi.