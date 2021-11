Amelia, tentata truffa del corriere alla mamma del sindaco

«Mia madre ha subito un tentativo di truffa. Fortunatamente lei non ha ‘abboccato’ all’inganno e questa vicenda ha avuto un liete fine, ma per qualcun altro potrebbe non andare così». A raccontare l’accaduto vissuto nella sua famiglia e a mettere in guardia la popolazione, soprattutto gli anziani, è il sindaco di Amelia Laura Pernazza sui suoi canali social.

La vicenda

«Giovedì intorno alle 14 mia madre ha ricevuto una chiamata in cui un tizio spacciandosi per suo nipote le chiedeva di pagare un pacco di 400 euro ad un corriere che sarebbe arrivato da lì a poco», racconta il sindaco. «Quando lei gli ha detto che non aveva soldi contanti in casa l’interlocutore ha detto che il corriere avrebbe anche accettato dell’oro in cambio di soldi, a quel punto mia madre ha capito che si trattava di una telefonata molto strana e fortunatamente non ha abboccato all’inganno. Ho voluto raccontare a tutti questo episodio affinché si possano mettere in guardia tutte le persone anziane. Purtroppo le truffe ad anziani sono all’ordine del giorno e per questo insieme alla compagnia dei carabinieri di Amelia stiamo programmando ad Amelia e frazioni degli incontri con la popolazione affinché tutti possano essere più consapevoli di quello che questi delinquenti architettano a danno dei più deboli e soprattutto come ci si può difendere. State in guardia».