Mercatino Staino, 1° ‘test’ post accordo

Prima giornata di ‘pace’ al mercatino settimanale in vocabolo Staino dopo le burrascose – al debutto/caos avevano aperto poco più del 50% degli ambulanti, la settimana successiva nemmeno a dieci su oltre centotrenta si è arrivati – settimane precedenti. Lunedì è stato firmato l’accordo tra il Comune e le associazioni che tutelano gli operatori: di conseguenza l’adesione tra i lavoratori è alta e già alle 9.30 il parcheggio era pressoché completo. Lavoro ‘extra’ per gli agenti della polizia Locale nel gestire la viabilità, con una pattuglia in più: si sono registrati – già a fine maggio, ma in giornata è stato più evidente – problemi con la viabilità per l’ingresso nell’area con inevitabili rallentamenti per chi è diretto in direzione viale Brin. Capitolo attraversamento pedonale in viale Centurini: le strisce di fatto sono scomparse e, considerata la mole di persone che da qui ai prossimi mesi frequenterà la zona per il mercatino, magari è il caso di farci attenzione e intervenire. Infine due aspetti che già riguardavano il Foro Boario: i posti riservati ai soggetti con disabilità e il piano sicurezza. Tutto da perfezionare nei prossimi mesi. A partire dalle 11.30 c’è stato anche il maltempo a creare grattacapi: non il massimo la pioggia con l’attuale contesto.

STAINO, 1° APPUNTAMENTO POST ‘PACE’ TRA LE PARTI – VIDEO





L’ACCORDO IN AVVIO DI SETTIMANA: «VIGILEREMO, COMUNE FACCIA IN FRETTA»