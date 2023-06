Terni, altro restyling al Di Vittorio: approvato il progetto esecutivo

di S.F.

Lo smantellamento dell’attuale copertura – ci sono problemi con l’amianto oltretutto – e il posizionamento della nuova. È la principale operazione che riguarderà il palazzetto Di Vittorio a Terni che, grazie all’impiego dei fondi provenienti dai canoni idrici, sarà oggetto di un restyling più corposo rispetto a quello sviluppato con il bando ‘Sport e periferie’: c’è l’approvazione del progetto esecutivo con un quadro economico complessivo da 657.120 euro. Dove andrà a giocare la Futsal Ternana per il campionato di A2? Per ora non ci sono certezze. Nel contempo le associazioni sportive sono state avvisate della questione.

Altro restyling

A gestire la procedura è il Rup Matteo Bongarzone. I lavori di riqualificazione valgon un importo di poco superiore ai 478 mila euro: il progetto approvato comprende il ripristino delle tubazioni discendenti, il rifacimento dell’impianto di riscaldamento – a pavimento, in integrazione con quello esistente -, la nuova pavimentazione sportiva in parquet ed ulteriori interventi per tornare alla capienza totale della struttura. Con operazioni sulle vie d’esodo e sulla prevenzione incendi. Infine è prevista una mini operazione di sistemazione degli spogliatoi.