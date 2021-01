Incendio in via Breve, ombra piromane

Ore di panico martedì in zona Fontivegge, dove si è innescato l’ennesimo incendio degli ultimi mesi in un palazzo di via Breve, dove ha preso fuoco lo scantinato di una abitazione. Il fumo sviluppato si è propagato sulle scale del palazzo creando apprensione fra i condomini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per fortuna non sono stati riscontrati danni particolari, se non a un tratto dell’impianto elettrico e alle pareti della tromba delle scale.

L’ombra piromane

Dopo il caso della donna piromane fermata nei mesi scorsi, che un paio di anni fa aveva messo a soqquadro il quartiere dando fuoco ad auto e cassonetti, torna alla luce il problema, visto che già verso metà dicembre si era verificato un nuovo caso di incendio ai contenitori di rifiuti. Nel quartiere preoccupazione ma anche rabbia. I residenti sono allarmati e temono di vivere nuovamente settimane di apprensione.