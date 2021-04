La Ternana monstre si prende il record all-time di punti (87) in serie C: Turris ko 0-1, Fere storiche

Missione compiuta, senza perdere tempo. La Ternana aggiunge un altro record storico alla sensazionale stagione 2020-2021: le Fere passano al ‘Liguori’ di Torre del Greco – match dedicato al ricordo di Corrado Viciani, ex di entrambe le formazioni – con un acuto di Vantaggiato nel finale e toccano quota 87 punti, il nuovo massimo di sempre nella terza serie italiana. Il Foggia 2016-2017 di Giovanni Stroppa (tra l’altro in un torneo a venti squadre e non diciannove come l’attuale) è superato. Non solo. Eguagliati i numeri del Venezia 2016-2017 guidata da Filippo Inzaghi per bottino ottenuto (42) e vittorie (13) in esterna. A Monopoli tra due settimane si può chiudere il cerchio anche su questo fronte. Momenti di tensione al triplice fischio – a tal punto che le Fere interrompono la consueta chiacchierata al centro del campo per curiosare – con un chiarimento tra Tascone e capitan Defendi, più uno Stefano Bandecchi innervosito all’uscita dal terreno di gioco.

TERNANA IN B, SI FESTEGGIA ANCHE A CESI

Debutto Casadei, Turris vicina al gol



La novità più rilevante, annunciata da Lucarelli la scorsa settimana, è l’esordio del terzo portiere rossoverde; nel pacchetto offensivo torna il trio ‘tipo’ Partipilo-Falletti-Furlan alle spalle del centravanti boa di giornata, Raičević. Turris con otto elementi del gruppo squadra – in larga parte calciatori – positivi al Covid, ma niente stop dall’azienda sanitaria local (Asl Napoli 3 Sud). Fere subito in controllo, campani sulla difensiva e ben raccolti davanti a Barone: il primo squillo è un mancino di Celli che non centra la porta, poi il portiere delle Fere è costretto ad un doppio intervento su Da Dalt – lanciato a rete – Giannone, il cui tiro dalla distanza è bloccato senza difficoltà. Costanto possesso palla per Defendi e compagni, ma poca incisività davanti. Sono i padroni di casa invece a sfiorare il gol al 25′ su una combinazione tra l’ex Tascone e Giannone: splendido l’assist in profondità del primo, meno la conclusione col sinistro del secondo solo di fronte a Casadei. Va di lusso all’undici di Lucarelli.

La punta montenegrina spreca

Match gradevole con chance da un lato e dall’altro. La Ternana risponde con un errore sotto misura di Raičević, ben servito all’interno dell’area da Falletti: il montenegrino è scoordinato e calcia in malomodo dall’altezza del dischetto del penalty. Cambio di metà campo ed è ancora Tascone – ottimo impatto del centrocampista sul match – a scagliare un destro dai diciotto metri che si spegne sopra la traversa. Per Casadei c’è da fare attenzione in definitiva. Nel finale di frazione c’è un nuovo tentativo del 10 della Turris, dopodiché tutti negli spogliatoi. Si va al riposo con un giusto pareggio ed una buona performance da parte dei ragazzi di Caneo. La ripresa inzia senza sostituzioni.

Ternana in pressing, triplo cambio

Fere più pimpanti e Turris in affanno. Nei minuti iniziali sono Falletti e Raičević – stacco aereo sugli sviluppi di un corner – ad impensierire la difesa dei campani, poi è Lucarelli a cambiare le carte in tavola con un triplo cambio al 57′: fuori Proietti, l’uruguaiano e la punta montenegrina, dentro Ferrante, Damian e Vantaggiato: pochi secondi e quest’ultimo, con un gran tiro di potenza dalla distanza, manca di un niente il bersaglio. Quindi è il turno dell’italo-argentino con un mancino dal limite dei sedici metri torresi. Niente da fare. Corallini tutti indietro racchiusi in pochi metri. Al 70′ scontro aereo tra Longo e Celli, l’esterno rossoverde – dolorante – lascia il terreno di gioco per far posto a Salzano.

Ultimo quarto d’ora: sblocca Vantaggiato



La Turris vuol portare a casa il pareggio, la Ternana spinge per il bottino pieno: Damian e Partipilo mettono i brividi a Barone con tiri da fuori area, ma il fortino campano regge. Questione di secondi: ci pensa Vantaggiato al 78′ a prendere palla, aggiustarla per la conclusione con il mancino e battere da posizione centrale il giovane portiere dei corallini. Poi l’ultimo cambio Fere con l’ingresso di Peralta in luogo dell’esterno pugliese e la chance fallita in semirovesciata (ci ha preso gusto) dal 10. Proteste dei ragazzi di Caneo all’81’ per un presunto tocco di mano nei sedici metri rossoverdi di Boben, tuttavia De Tommaso lascia proseguire. Forcing finale dei padroni di casa a vuoto e ultimo tentativo a firma Damian. C’è un altro record da festeggiare.

Il tabellino

Turris (4-4-1-1): Barone; Lame (76′ Rainone), Lorenzini, Di Nunzio (c, 88′ Brand), Loreto; Da Dalt, Tascone, Franco, D’Ignazio; Romano (88′ Alma); Giannone (68′ Longo). A disposizione: Colantuono, D’Oriano, Fabiano, Salazaro, Carannante, Boiciuc, Primicile. Allenatore: Bruno Caneo

Ternana (4-2-3-1): Casadei; Defendi (c), Boben, Kontek, Celli (70′ Salzano); Paghera, Proietti (57′ Ferrante); Partipilo (79′ Peralta), Falletti (57′ Damian), Furlan; Raičević (57′ Vantaggiato). A disposizione: Vitali, Mammarella, Russo, Suagher, Laverone, Onesti, Torromino. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniele De Tommaso della sezione di Rimini (assistenti Fabrizio Giorgi di Legnano e Massimiliano Bonomo di Milano, IV° ufficiale Mario Vigile di Cosenza)

Rete: 78′ Vantaggiato (T)

Ammoniti: 65′ Romano (T); 45′ Falletti, 58′ Defendi (T)

Calci d’angolo: 2-6

Recupero: 2; 5