Pisa-Ternana 3-1, esonerato Lucarelli: shock per la tifoseria

La Ternana nel primo tempo non c’è sul piano agonistico e tecnico, incassa tre gol. Inguardabile. Poi si sveglia tardivamente. Ed a Pisa si interrompe la striscia di pareggi consecutivi con una meritata sconfitta per 3-1: Fere pessime in avvio, quindi il gol di Partipilo allo scadere di frazione ed una ripresa quantomeno sufficiente. Non basta per la rimonta. Ma la clamorosa notizia arriva poco dopo le 20.25: Cristiano Lucarelli è stato esonerato e lascia la panchina che occupava dall’estate 2020 con tanto di promozione record in B e supercoppa di serie C in bacheca. Il trainer livornese ha un contratto fino al giugno 2025: «La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia l’allenatore livornese per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune umane e professionali», la scarna nota da via della Bardesca. Il presidente Stefano Bandecchi, a bordo campo all’Arena Garibaldi, decide così di rompere dopo gli screzi registrati mesi fa – inutile ricordare troppo la famosa lettera d’intenti – e una prima parte di stagione comunque positiva. Lo staff tecnico per ora è destinato a rimanere, salvo chiaramente eventuali dimissioni di gruppo. Inevitabile shock per la tifoseria. Tutto ciò avviene con l’imprenditore candidato a sindaco e post ko sul progetto stadio-clinica.

Affanno Fere, Tramoni in gol



Nella Ternana c’è il centrocampo inedito composto da Cassata, Agazzi e Proietti, in panchina sia Palumbo che Coulibaly. Davanti nessuna sorpresa con Partipilo e capitan Falletti alle spalle di Favilli. Buon ritmo da ambo le parti nei minuti iniziali e il primo brivido per i rossoverdi arriva al 10′ sull’incursione di Torregrossa: il tentativo del nazionale venezuelano è bloccato a pochi passi da Iannarilli. Fere in sofferenza, si arriva al 19′ e il Pisa passa: Moruțan fugge in velocità sul lato di Martella, Sørensen non riesce a contenerlo e il romeno fornisce un assist perfetto al centro per l’accorrente Tramoni. Per lui tutto facile, c’è l’1-0. L’undici di Lucarelli è dormiente. Ed è ancora il Pisa ad andare vicino al gol a ridosso della mezz’ora con un tiro dai venti metri di Mastinu, Iannarilli non si fa trovare disattento e spedisce in calcio d’angolo. Apnea umbra. Pochi secondi e la Ternana è salvata dalla traversa sulla rovesciata di Barba.

Ternana allo sbando, 3-0. Poi lampo Partipilo



Pisa più forte a livello tecnico e fisico. Al 31′ i rossoverdi cedono ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra: Beruatto, posizionato ai venti metri, è dimenticato al limite dell’area e fa partire un destro che non lascia scampo a Iannarilli. L’assenza contemporanea di Di Tacchio e Palumbo – di fatto non c’è il centrocampo titolare – si fa sentire, ma non può essere un alibi. Al 37′ si svegliano le Fere ed arriva l’occasione numero uno: cross di Favilli e stacco aereo di Partipilo parato a fatica da Livieri. Al 40′ ecco la fotografia del primo tempo dei ragazzi di Lucarelli: punizione dalla sinistra di Tramoni, in difesa tutti fermi e Barba, quasi sorpreso, si ritrova a depositare la sfera in rete per il 3-0. Ternana allo sbando. Ma a riaccendere la speranza ci pensa lo stesso Pisa con un abbaglio difensivo (a firma Livieri) e soprattutto Partipilo che, spalle alla porta, si ‘inventa’ una complicata conclusione che si infila in porta. Si va al riposo sul 3-1.

Si riprende con due cambi. Chance su chance



Lucarelli non perde tempo e inserisce subito Palumbo e Corrado per Cassata e Martella. Immediato forcing Ternana e al 51′ c’è un’insidiosa conclusione in diagonale di Falletti. Ritmi di nuovo alti e occasioni da un lato e dall’altro: Moruțan cincischia davanti a Iannarilli e perde una buona chance, quindi è un gran mancino del centrocampista rossoverde a mettere i brividi a Livieri. Al 55′ è Tramoni a sfiorare la doppietta personale con un tiro a giro rasoterra dal limite dell’area, le Fere si salvano per un niente. Trascorre un minuto ed è il 21 rossoverde a fallire una clamorosa occasione col mancino: senza pressione, l’esterno calcia male dall’interno dei sedici metri toscani. Al quarto d’ora il tecnico livornese fa entrare Moro in luogo di Agazzi, aumenta la forza offensiva. Iannarilli è invece impegnato al 62′ sul sinistro in corsa di Mastinu.

Ci sono Pettinari e Coulibaly, super Iannarilli



Al 64′ out Falletti, c’è Pettinari. Il match perde d’intensità – il più pimpante delle Fere è Moro a livello di iniziative – e l’ultima mossa di Lucarelli è l’ingresso di Coulibaly al posto di Favilli. Al 78′ chance aerea per Sørensen, ma tentativo troppo debole per dar fastidio a Livieri, quindi è il turno di Pettinari a provarci sempre con uno stacco aereo. Niente da fare. Si giunge all’87’ e Beruatto, solo davanti a Iannarilli, centra il palo con un tiro di potenza. Poi è Iannarilli ad evitare la marcatura di Sibilli intervenendo con il piede e su Touré con una gran risposta. L’ultima chance è di Partipilo che, solo davanti all’estremo difensore dei toscani, è tutt’altro che preciso con il destro. Si torna a Terni con un ko che farà discutere. Senza Cristiano Lucarelli. Per la sostituzione – a fare i nomi il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda – si ipotizzano i nomi di Roberto D’Aversa, Giuseppe Iachini e Alfredo Aglietti. Ma non tutti sono liberi da contratti. Chissà che a qualcuno non salti in testa di piazzare Ferrucco Mariani, come già accaduto in passato.

Il tabellino

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Esteves, Hermannsson, Barba, Beruatto; Touré, De Vitis (61′ Nagy), Mastinu (71′ Marin); Moruțan (86′ Rus), Tramoni (61′ Gliozzi); Torregrossa (71′ Sibilli). A disposizione: Dekić, Rus, Canestrelli, Jureškin, Piccinini, Ioniță, Masucci. Allenatore: Luca D’Angelo

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakitè, Sørensen, Mantovani, Martella (46′ Corrado); Agazzi (59′ Moro), Proietti, Cassata (46′ Palumbo); Partipilo, Falletti (c, 64′ Pettinari); Favilli (77′ Coulibaly). A disposizione: Vitali, Bogdan, Celli, Ghiringhelli, Paghera, Capanni, Spalluto. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata (assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Giuseppe Perrotti di Campobasso, IV ufficiale Davide Ghersini di Genova). Addetto Var Antonio Di Martino di Teramo e Federico Dionisi de L’Aqula

Reti: 19′ Tramoni, 32′ Beruatto, 40′ Barba (P); 45′ Partipilo (T)

Ammoniti: 65′ Barba, 85′ Moruțan (P); 63′ Palumbo, 82′ Mantovani (T)

Calci d’angolo: 4-9

Recupero: 1; 5

Spettatori: 7.952 (848 biglietti ternani)