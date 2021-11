Menciotti e Foconi nella Walk of Fame CLT «Splendida emozione»

Un giusto spazio nella Walk of Fame dedicata alle eccellenze dello sport ternano. Un venerdì pomeriggio fuori dall’ordinario per il fiorettista Alessio Foconi e il nuotatore paralimpico Riccardo Menciotti: in via Muratori è stato sancito il loro ingresso nella via stellata del Circolo Lavoratori Terni, sviluppata per ricordare tutti coloro che sono stati in grado di qualificarsi ad Olimpiadi, Paralimpiadi e Universiadi. Si aggiungono così a Camillo Pavanello, Guido Balzarini, Renato Perona, Volfango Montanari, Adalberto Lepri, Umberto Trippa, Mario Ravagnan, Franco Antonelli, Alfonso Ottaviani, Lucio Serrani, Tonino Viali, Roberto Chiappa, Sergio Chianella, Massimiliano Rota, Chiara Crovari, Alessandro Grandoni, Fabrizio Cocchi ed Elena Coletti. Non è mancato un applauso in ricordo di Giampiero Galeazzi, scomparso nella mattinata odierna a 75 anni.

La splendida emozione



Per entrambi l’ingresso nella Walk of Fame gialloblù arriva in seguito alla manifestazione in terra nipponica, dove l’atleta paralimpico è riuscito a conquistare una storica medaglia di bronzo. Ad attenderlo nella struttura di via Muratori le massime istituzioni politiche e sportive del territorio: «Ricevere questo riconoscimento nella nostra città – le parole di Foconi – è una gioia immensa, un’emozione splendida. Non è da tutti poter camminare sulla Walk of Fame del CLT, è sicuramente bello dopo tutti gli sforzi che ci hanno portato a partecipare alle Olimpiadi e il sudore speso per raggiungere il traguardo. Ora lo spirito è sempre quello di lavorare al massimo e dare sempre tutto per arrivare a Parigi 2024 il più preparati possibili: a differenza di Riccardo non sono rientrato con una medaglia e un po’ mi dispiace. Ma la voglia non mancherà mai. Non si lascia nulla al caso. Terni è piccola ma sforna campioni e campioncini».

L’omaggio apprezzato. «Terni vi vuole bene»

Soddisfazione anche per il nuotatore 27enne: «Ciò che è stato fatto è eccezionale e fa molto piacere ricevere questo omaggio dalla mia città. Quando hanno messo la mattonella dopo le paralimpiadi di Rio mi ero ripromesso di aggiungere quella di Tokyo, ci sono riuscito. Purtroppo la medaglia non me la sono potuta godere appieno viste le delusioni durante la trasferta, però onoreficenze come queste ti fa capire che si è fatto qualcosa di rilevante, che tutti sognano». Per l’amministrazione presenti il sindaco Leonardo Latini, l’assessore allo sport Elena Proietti e il presidente del consiglio comunale Francesco Ferranti: «Avete fatto qualcosa di straordinario e date un esempio importante. Terni vi vuole bene – le parole del primo cittadino – e rappresentate un punto di riferimento. Lo sport si rafforza anche grazie a voi».

LA WALK OF FAME, LA GIOIA DEGLI ATLETI E L’IN BOCCA AL LUPO A PETRUCCI – VIDEO

Umanità e preparazione

In casa CLT – a fare gli onori di casa il presidente Giovanni Scordo – anche il numero uno regionale del Cip Gianluca Tassi e il delegato provinciale Tommaso Strinati: «Un emozione essere qui, ho seguito sempre Alessio – il commento del primo – da casa e lo sport ha anche momenti particolari. Per Riccardo abbiamo tifato veramente tanto». Il delegato della provincia di Terni per il Coni, Fabio Moscatelli, ha voluto ricordare anche la grave perdita odierna per il giornalismo e lo sport nazionale: «Mi sono caduti gli occhi sull’immagine su Foconi e Menciotti che hanno onorato la città accanto a quattro giovanissime ginnaste del CLT che stanno sognando per il loro futuro. Un’atleta non è solo questione di prepazione, ma anche di umanità. Una nota di tristezza riguarda Galeazzi, uno dei più grandi giornalisti che abbiamo avuto». Applausi in suo ricordo.

L’in bocca al lupo per Petrucci

Nel contempo c’è un terzo grande atleta del territorio che è pronto a compiere un passo di assoluto rilievo. Lasciare la MotoGp per abbracciare il mondo dell’off-road: «Danilo – il supporto di Foconi e Menciotti – sta compiendo un nuovo passo che sarà uno stimolo in più. Lo porterà ad affrontare questa esperienza con la massima passione e voglia, è ciò che ti porta a dare qualcosa in più. Un grandissimo in bocca al lupo, speriamo si possa divertire il più possibile».