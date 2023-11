Narni: 80enne finisce con l’auto sulla fioriera

Curioso incidente stradale, fortunatamente senza consguenze serie, nella tarda mattinata di venerdì – intorno alle ore 12.30 – in quel di Narni, nella centralissima piazza Garibaldi. Un uomo di circa 80 anni residente nel territorio comunale di Narni, al volante di un’autovettura Mercedes, ha perso il controllo del mezzo finendo sopra ad una fioriera. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto – in quel momento non c’erano pedoni – e lo stesso conducente non ha riportato conseguenze. Allo stesso modo, i danni sono limitati se non assenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Narni. Il sinistro sarebbe avvenuto mentre la Mercedes stava accostando per fermarsi: improvvisamente è ‘ripartita’, finendo sulla fioriera. Per rimettere il veicolo in carreggiata è servito l’intervento del carrattrezzi, dopodiché tutto si è risolto.

