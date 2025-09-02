di S.F.

Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di biometano a Ponte Caldaro di Narni, colpo di scena al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria. Martedì 2 settembre era in programma la camera di consiglio per il giudizio cautelare richiesto dalla Metanar – il soggetto proponente – nel ricorso contro la Regione Umbria.

IMPIANTO BIOMETANO PONTE CALDARO, SI VA AL TAR

MAGGIO 2025, LA REGIONE CHIUDE LA PARTITA: CONCLUSIONE NEGATIVA

Esito? La società di via Cavour, come noto, ha impugnato la conclusione negativa del procedimento regionale per l’autorizzazione unica. Non c’è nessun giudizio cautelare perché c’è stata la rinuncia alla sospensiva. Dunque? Non cambia nulla per ora. L’udienza per il merito non è ancora stata fissata.