Ospedale Terni, strutture semplici: incarichi per 21 dirigenti medici. I nomi

di S.F.

Sei incarichi per strutture semplici dipartimentali e quindici per strutture semplici dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Il via libera è arrivato martedì con la firma del direttore generale Andrea Casciari: chiuso così il cerchio rispetto agli avvisi interni lanciati a metà marzo. Si tratta di conferimenti a tempo determinato per una durata massima di cinque anni.

Strutture semplici dipartimentali

Per ogni struttura è arrivata una sola candidatura. Bene, chi dirigenti medici riguarda? Alessandra Ascani ha l’incarico per qualità e comunicazione, Luca Di Cato per la reumatologia, Marco Italiani a capo della fisica sanitaria, Carlo Mattioli a geriatria, Claudio Nazzaro per chirurgia multidisciplinare a ciclo breve e Moira Urbani per il risk management. A firmare è anche il direttore della struttura complessa risorse umane, la dottoressa Maria Rita Bruscolotti.

Strutture semplici

Le strutture semplici dipartimentali coinvolgono sedici dirigenti medici. Si parte da Erminia Carbone per il coordinamento bassa intensità di cura, Eugenia Carnevali a laboratorio forense, Sergio Catanzani per l’hospitalist, Alessandro Ciampini per neuroendocrinologia, Federica Gentili per gestione clinica avanzata malattie del fegato e dell’apparato digerente, Antonio Giunta per endoscopia orl, Lorenzo Guerci a capo della chirurgia bariatrica e metabolica, Mauro Lupidi per l’Utin, Tiziana Macciò per diagnostica molecolare e patologia mammaria, Gabriele Marinozzi in endoscopia digestiva diagnostica e operativa, Paola Mezzetti all’Utic, Angelo Provaroni per la chirurgia ginecologica, Francesco Ricci per chirurgia delle urgenze, Massimo Rizzo per igiene e processi ospedalieri ed Emanuela Sensi per terapia intensiva e neurochirurgia.

ARTICOLI CORRELATI