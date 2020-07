PalaTerni, consegnato progetto esecutivo

«Sono state introdotte importanti migliorie in ambito di rigenerazione urbana, di efficientamento con teleriscaldamento e trigenerazione nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’abbattimento degli inquinanti. Ora siamo finalmente pronti a partire con il grande cantiere». Commenta così Simon Pietro Salini, presidente del CdA Salc e numero uno della PalaTerni srl, la consegna del progetto esecutivo avvenuta mercoledì: il Comune entro un mese lo approverà con una specifica delibera, quindi la partenza – al netto delle demolizioni scattate da un paio di settimane, a stretto giro tocca al mattatoio – del cantiere.

IL QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE PER IL PALATERNI

Salini sottolinea che «nonostante le evidenti difficoltà del periodo, siamo riusciti a rispettare gli impegni e le scadenze contrattuali, dimostrando che la collaborazione pubblico-privato, dove praticata seriamente e con pochi ostacoli burocratici, funziona e in questo senso possiamo dire con piacere di aver collaborato con una struttura comunale efficiente, capace di affrontare e risolvere i problemi e di aver così inaugurato un vero e proprio ‘metodo Terni’, che può essere portato di esempio. Abbiamo redatto un progetto complesso e qualitativamente molto articolato che recepisce le istanze di enti, associazioni e privati della Conferenza di servizi, in ambito di determina regionale di non procedibilità Via, e del Coni. Un lavoro imprescindibile che deve per forza partire e coinvolgere il territorio, come base per costruire qualcosa che possa essere di attrattiva a livello internazionale. Insieme abbiamo lavorato proprio in questa direzione, affinché il nuovo PalaTerni possa ospitare non solo eventi sportivi internazionali ma anche grandi concerti ed eventi pubblici». L’amministrazione per la verifica si appoggerà ad un soggetto terzo: l’auspicio è «tener fede all’impegno di anticiparne il termine al giugno 2022 molto prima dei mondiali paralimpici del 2023». Il progetto definitivo era stato presentato lo scorso 22 febbraio.

Eventi sportivi e spettacolo

Sono 246 le tavole del documento: «Siamo molto soddisfatti che il progetto presentato, particolarmente complesso anche a seguito di un ampio confronto e del quadro prescrittivo della Conferenza di servizi, sia stato consegnato da Salc – le parole dell’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati – nel pieno rispetto dei termini. Un sogno per Terni che si sta concretizzando e per il quale ringrazio nuovamente la fondazione Carit per essere accanto al Comune anche in questa occasione. Questo progetto determina la possibilità per la nuova struttura di ospitare eventi sportivi internazionali (pallavolo, basket, calcio a 5 e altro) e include i miglioramenti in assetto spettacolo con soluzioni adatte a attrarre grandi concerti ed eventi pubblici. Infine il progetto esecutivo comprende l’introduzione dei miglioramenti da noi richiesti in ambito di rigenerazione urbana e verde (nuove piantumazioni, aree verdi, pavimenti fotocatalitici) e di efficientamento e abbattimento degli inquinanti con l’introduzione di un sistema di teleriscaldamento, fotovoltaico e di un impianto di trigenerazione».