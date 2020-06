PalaTerni, demolizioni Foro Boario: si parte

In avvio di giugno la delimitazione dell’area, ora si inizia a fare sul serio con le prime demolizioni. Al Foro Boario mezzi tecnici in azione giovedì mattina per le prime demolizioni riguardanti la zona dove si svolgeva il mercatino settimanale: in questa fase – il mattatoio seguirà nelle prossime settimane – focus sugli immobili di proprietà comunale, poi si penserà al resto. Tutto lavoro propedeutico alla realizzazione del PalaTerni.

Importo e tempistiche

Il costo totale è di 621.381 euro ed il termine ultimo per l’ultimazione delle opere è fissato al 29 settembre, poco più di tre mesi – quattro considerando i movimenti del 1° giugno – dall’avvio effettivo del lavoro. La stima del materiale sul quale agire in questo primo step è di circa 200-300 metri cubi. Da ricordare che a stretto giro è previsto il via libera per il progetto esecutivo del nuovo palazzetto.