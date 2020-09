Perugia, sporcizia e assembramenti: movida sotto accusa

Le immagini di Gianluca Papalini diffuse via social sabato pomeriggio mostrano il belvedere di Porta Sole invaso di rifiuti. Conseguenze di una nottata di bagordi. Una delle tante che i residenti del centro storico documentano con foto e video, sistematicamente messe sui social per denunciare la situazione e testimoniare che non ne possono più.

Assembramenti e non solo

L’appello è all’amministrazione comunale – il sindaco Andrea Romizi abita poco distante – ma anche alle forze dell’ordine, per chiedere maggiori controlli notturni. Le violazioni, oltre che alla quiete, sono anche ai protocolli anticovid (ricordiamo che c’è l’obbligo di indossare mascherine fra le 18 e le sei del mattino) e che le poche sanzioni, rese note dai vari comandi di polizia municipale, servono solo ad occupare spazio sui giornali ma di certo non prevengono gli assembramenti.