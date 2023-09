Terni, casa comunità in viale Trieste: in arrivo le demolizioni, ok al subappalto – Gallery

di S.F.

L’area intorno è stata sistemata e ora si può procedere con una delle parti principale della maxi operazione in viale Trieste 46. Nell’ambito della realizzazione della casa della comunità – fondi Pnrr, parziale intervento di ristrutturazione e nuova costruzione – la Usl Umbria 2 ha dato il via libera ad un subappalto da oltre 71 mila euro: riguarda le opere di demolizioni delle strutture alle spalle della Croce rossa italiana, tirate su decine di anni fa e, come ben facile da notare, mai terminate. Con spettacolo tutt’altro che gradevole da osservare. La richiesta è dell’impresa affidataria dell’appalto da importo contrattuale di 3,3 milioni di euro, l’Rti composto da Strever Spa e Di Vincenzo Dino & C. Spa, e coinvolge la Diomedi srl di Gabelletta: sarà quest’ultima ad eliminare gli edifici incompleti esistenti. Il verbale di consegna dei lavori generale è dello scorso martedì.

