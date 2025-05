di S.F.

Un bel po’ di proroghe e tempistiche ben più lunghe rispetto a quanto preventivato in origine. Fatto sta che ora ci siamo: è pressoché ultimata la riqualificazione con adeguamento sismico dell’ex scuola dell’infanzia Grillo Parlante di via Botondi. La riapertura è attesa per il mese di settembre.

PNRR TERNI, 2023: DEMOLIZIONI ALL’EX GRILLO PARLANTE, SI INIZIA

MAGGIO 2023, L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’operazione da oltre mezzo milioni di euro con fondi Pnrr è formalmente iniziata il 15 novembre del 2023 con il verbale di consegna dei lavori. Poi man mano una serie di proroghe: il termine originario di ultimazione era infatti previsto per il 13 maggio del 2024. Il restyling ora è sostanzialmente terminato: al 30 aprile del 2024 lo stato di avanzamento raggiunto era del 95%.

OTTOBRE 2024, LA QUARTA PROROGA

GIUGNO 2024, PROROGA

Come noto la struttura è stata riconvertita e, in sintesi, ci sarà un centro destinato ai servizi integrativi per l’infanzia (laboratori che attualmente sono in via XX Settembre). Resta da sistemare la parte esterna per il giardino, con ogni probabilità con economie dell’appalto.