Pnrr Terni, restyling scuola Grillo Parlante: l’appalto va a Roma con ribasso del 18,91%

di S.F.

Messa in sicurezza, adeguamento sismico e riqualificazione – quadro economico complessivo da 987 mila euro – in via Botondi 18. Questo prevede il progetto Pnrr per l’ex scuola dell’infanzia Grillo Parlante, a Terni: mercoledì mattina al ‘Pentagono’ è arrivata la proposta di aggiudicazione dopo l’apertura delle buste economiche. Il via libera c’è con il criterio del minor prezzo.

LA PROGETTAZIONE AFFIDATA IN AUTUNNO

Le cifre

La partita è gestita dal dirigente e responsabile unico del procedimento Piero Giorgini. La base d’asta era quantificata in 639.496 euro, la quasi totalità dei quali soggetti a ribasso (poco meno di 620 mila euro), e dal verbale di consegna dei lavori la ditta avrà a disposizione 180 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione del restyling. Bene, chi se ne occuperà? La proposta di aggiudicazione – nove le buste economiche aperte al quarto piano, sei quelle in graduatoria al termine del check per la soglia di anomalia – è per la Sa.Fo Costruzioni srl di Roma, avanti a tutti grazie ad un ribasso del 18,910%. L’unica ternana ad averci provato è stata la Prosperini srl che, tuttavia, si è fermata al 9,250%. C’è anche chi ha presentato una percentuale dello 0,58% (Consorzio Integra), evidentemente troppo basso per avere chance. Ci hanno pensato lo stesso Giorgini, Stefano Fredduzzi, Andrea Cecilia e Marta Di Filippo a esaminare il tutto. Della progettazione se ne è invece occupato il Kalipè Studio insieme ai professionisti Goffredo Mastroianni, Ilaria Francioli e Giuseppe Caracciolo.