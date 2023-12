Pnrr Terni, cambia la storia del ‘Grillo Parlante’: tempo di demolizioni

di S.F.

Cambia la storia del ‘Grillo Parlante’ di via Botondi, a Terni. È scattato da pochi giorni il maxi intervento – i fondi sono del Pnrr – di messa in sicurezza, adeguamento sismico e riqualificazione edilizia dell’ex scuola dell’infanzia da riconvertire a servizi integrativi per i più piccoli: in azione è entrata la società che si è aggiudicata l’appalto in primavera, vale a dire la Sa.Fo. Costruzioni srl di Roma per un importo contrattuale di 522 mila euro. L’operazione sarà lunga e, salvo imprevisti, andrà avanti per sei mesi: la data contrattuale di fine lavori è indicata nel 13 maggio 2024. L’importo complessivo del restyling sfiora invece il milione di euro.

MAGGIO 2023, L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

NOVEMBRE 2022, L’AGGIUDICAZIONE DEL PROGETTO