Pnrr Terni, scuola Campitello: subappalto a Roma da 80 mila euro per acciaio e copertura

di S.F.

Terni nord e l’edilizia scolastica, nell’ambito del Pnrr non c’è solo la realizzazione del nuovo asilo nido a Campomaggiore. In via di sviluppo c’è anche il piano di messa in sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare di via del Rivo, a Campitello, in mano alla Edil Roma per un compenso complessivo di 769 mila euro. Su questo fronte si registra una novità perché il Comune ha dato l’autorizzazione ad un subappalto dal valore economico di 80 mila euro: riguarda la fornitura e la posa in opera di manufatti in acciaio per la realizzazione della struttura di copertura. A firmare è il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini. I lavori, iniziati il 27 novembre scorso, dovrebbero concludersi dopo 183 giorni il 28 maggio prossimo.