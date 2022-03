Campitello, un milione per l’adeguamento della scuola

Per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola primaria di primo grado di Campitello a Terni, la Regione Umbria ha considerato ammissibile e finanziabile l’intervento con un milione e 81 mila euro, come richiesto dal Comune attraverso uno specifico progetto inviato nell’ambito del Pnrr in riferimento al Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole. Il progetto sarà ora trasmesso al Ministero competente per l’approvazione finale.

L’adeguamento degli edifici scolastici

L’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati spiega che «gli uffici comunali continuano a lavorare sulle progettazioni per cogliere tutte le opportunità del Pnrr, anche sul fronte, importantissimo, dell’adeguamento degli edifici scolastici. In questo caso siamo riusciti ad ottenere oltre un milione di finanziamento, ma attendiamo l’esito di altre dieci progettualità che abbiamo realizzato insieme all’assessore Cinzia Fabrizi e all’assessorato alla scuola e che stanno partecipando a bandi per palestre, mense, nidi e scuole d’infanzia». L’assessore Fabrizi aggiunge che «siamo molto attenti alla situazione dell’edilizia scolastica in città e lavoriamo in sinergia per far sì che questa attenzione si possa trasformare presto in interventi concreti per rendere le nostre scuole più sicure, moderne ed efficienti».