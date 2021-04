Pubblico negli stadi solo dal 1° giugno

Niente pubblico con limitazioni per Gubbio, Perugia e Ternana dal 1° maggio, come invece era stato ipotizzato nella scorsa settimana. Nella bozza del nuovo decreto legge c’è sì il via libera, ma solo a partire dal 1° giugno: sfuma così la possibilità per i tifosi delle squadre umbre – è concreta la possibilità che ci sia il derby tra rossoverde e biancorossi in supercoppa – di poter assistere quantomeno alle ultime sfide interne stagionali. In zona gialla sarà consentita una capienza massima non superiore al 25% di quella attualmente autorizzata e, in generale, non si potrà andare oltre i 1.000 per gli impianti all’aperto ed i 500 al chiuso.

