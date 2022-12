Raccordo Terni-Orte: un altro pomeriggio ‘disastroso’

Un altro pomeriggio ‘disastroso’ per la SS 675 umbro-laziale, ovvero il raccordo Terni-Orte. Martedì infatti, a causa della perdita di materiale trasportato, il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 19 (San Pellegrino di Narni). Come se non bastasse la perdita di carico – riferisce Anas – ha causato anche un incidente stradale. «Sul posto – spiega sempre Anas alle ore 18.38 di martedì – è già presente un restringimento a causa di un cantiere di lavoro ed è in corso la predisposizione di un senso unico alternato per consentire il deflusso del traffico. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile».

