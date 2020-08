Santopadre ha scelto: Comotto per ripartire

Articolo in aggiornamento

Come era nell’aria, si è concluso il lungo capitolo della storia di Roberto Goretti e Marcello Pizzimenti, che, dopo Massimo Oddo, hanno salutato il Grifo. Contestualmente, nelle stesse ore, è cominciata quella di Gianluca Comotto, che torna in biancorosso da direttore generale. Per lui lungo colloquio con Santopadre nel corso del pomeriggio di mercoledì.

DA GORETTI A COMOTTO: LA RIVOLUZIONE DI SANTOPADRE

«Caro Roberto, caro Marcello…»: il saluto di Santopadre

L’ufficialità è arrivata intorno alle 17, quando Gianluca Comotto era già in sede. Sul sito, oltre ai saluti di rito, che ricordavano anche i successi dei due (vittoria del campionato di Lega Pro prima divisione, la Supercoppa di Lega Pro e i 4 playoff raggiunti nel campionato cadetto) è apparso un messaggio del presidente: «Cari Roberto e Marcello, il calcio ci ha portato ad un destino crudele ma nulla potrà mai far venire meno la grandissima stima umana e professionale che nutro per voi! Le parole potrebbero essere tante di più ma noi porteremo sempre dentro il periodo trascorso insieme. Vi auguro le migliori fortune per il prosieguo della vostra carriera»