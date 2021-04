Poker di rimonta a Monopoli: Ternana storica in trasferta

Quattordici vittorie – su diciotto complessive – e quarantacinque punti conquistati fuori dalle mura amiche in un singolo campionato di serie C. Operazione doppio record – assoluti – completata a Monopoli per la Ternana: i rossoverdi vincono in rimonta 2-4 in terra pugliese e scrivono un’altra pagina storica per la terza serie italiana, mettendosi alle spalle il Venezia 2016-2017 di Filippo Inzaghi. Per chiudere in bellezza ne resta uno, quello legato alle affermazioni generali in una stagione: eguagliate le ventotto dell’Avellino 1972-1973, ora con l’ultima al ‘Liberati’ contro la Juve Stabia c’è la chance di superare i campani. Raggiunta la straordinaria quota dei 90 punti (+23 sulle seconde) grazie alle marcature di Falletti, Furlan, Partipilo e Torromino. Nel contempo si conosce una delle due formazioni che contenderanno la supercoppa a Defendi e compagni: si tratta del Como, promossa in B con un turno di anticipo dopo aver vinto lo scontro diretto odierno con l’Alessandria nel girone A.

Ritmi blandi, Taliento superbo. Bunino non perdona

C’è Iannarilli in porta, Suagher accanto a Kontek e Ferrante unico terminale offensivo nel 4-2-3-1 rossoverde. Il primo tentativo senza fortuna è proprio dell’italo-argentino, poi al 10′ è straordinario l’intervento di Taliento sulla conclusione di potenza dai venti metri di Falletti; ritmi blandi – il terreno non favorisce – e con sostanziale equilibrio fino al 21′, quando Bunino approfitta di un pacchetto difensivo Fere dormiente sugli sviluppi di un angolo per battere con un preciso stacco aereo Iannarilli. Ottima la performance dei padroni di casa – molti angoli guadagnati nella mezz’ora iniziale – e al 28′ il portiere ciociaro deve salire in cattedra per evitare il raddoppio dell’undici di Scienza: gran riflesso sul destro ravvicinato di Soleri. Poi al 35′ assolo di Celli e mancino di potenza che spaventa l’estremo difensore del Monopoli.

Falletti cerca e trova il rigore, 1-1

Basta un’accelerazione di cinque minuti alle Fere per trovare il pareggio. Fa tutto Falletti: il trequartista uruguaiano – in realtà non sembra esserci contatto con la gamba di Riggio – cade in area dopo uno spunto personale, Fontani decreta il penalty e il 17 non sbaglia dagli undici metri con un ‘cucchiaio’ che sorprende Taliento. Solo Ternana ora. Nei minuti finali del primo tempo arrivano altre due conclusioni di Partipilo – buona gara del 17 – e Ferrante, ma sono troppo deboli per impensierire Taliento.

Doppio Bunino. Difesa in tilt



Il Monopoli inizia la ripresa con buon piglio e al 51′ Bunino buca ancora la difesa rossoverde: incomprensione tra Suagher e Iannarilli, il portiere delle Fere esce a vuoto e per la punta dei pugliesi è fin troppo semplice depositare in rete con il destro. Il pacchetto difensivo rossoverde fa acqua ed un minuto dopo è lui – bravo l’estremo difensore ciociaro questa volta – a sfiorare una nuova marcatura dopo essersi liberato dell’ex Atalanta. Il momento horror dell’undici di Lucarelli prosegue e al 55′ il 3-1 dei padroni di casa viene evitato grazie all’intervento di Suagher a ridoso della linea di porta sull’incursione del solito numero 17 dei biancoverdi.

Dal 2-1 al 2-4, poker e spettacolo



Ci pensa il 7 della Fere a dare una svegliata ai suoi con uno dei pochi spunti personali di giornata: triangolazione con Proietti e, dall’interno dell’area, destro che non lascia scampo a Taliento. Pochi secondi e Lucarelli opta per un triplo cambio con gli inserimenti di Torromino, Vantaggiato e Salzano per Proietti, Furlan e Ferrante. Altra musica ora. E la Ternana completa la rimonta grazie all’assist dell’ex Juve Stabia: il suo cross è raccolto bene di testa da Partipilo che, in questo modo, centra il 18° gol stagionale in campionato. Il tecnico livornese per l’ultimo quarto d’ora punta su Peralta e Russo in luogo del capocannoniere rossoverde e dell’uruguaiano. Il pressing finale dei ragazzi di Scienza non crea particolare affanno – buono il tiro di Guiebre da lontano, Iannarilli reattivo – alla Ternana e, anzi, al 94′ arriva il poker con la rete di Torromino sul servizio di Peralta. Gioia anche per lui dopo cinque mesi di digiuno. Breve scambio Scienza-Lucarelli al triplice fischio e cerchio in campo per godersi una nuova soddisfazione dello storico viaggio stagionale.

Il tabellino

Monopoli (3-5-2): Taliento; Riggio (61′ Guiebre), Bizzotto, Mercadante (c); Viteritti, Vassallo (74′ Isacco), Piccinni (65′ Zambataro), Paolucci, Nicoletti; Soleri, Bunino (74′ De Paoli). A disposizione: Menegatti, Arena, Tazzer, Liviero, Currarino, Nina, Iuliano, Starita. Allenatore: Giuseppe Scienza

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (c), Suagher, Kontek, Celli; Paghera, Proietti (60′ Torromino); Partipilo (77′ Peralta), Falletti (77′ Russo), Furlan (60′ Vantaggiato); Ferrante (60′ Salzano). A disposizione: Vitali, Mammarella, Ndir, Laverone, Onesti, Raičević. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Federico Fontani di Siena (assistenti Pietro Lattanzi di Milano e Luca Valletta di Napoli, IV° ufficiale Andrea Ancona di Roma1)

Reti: 21′ e 51′ Bunino (M); 38′ r. Falletti, 59′ Furlan, 64′ Partipilo, 90+4′ Torromino (T)

Ammoniti: 4′ Soleri, 37′ Riggio, 51′ Bunino (M); 53′ Proietti, 77′ Celli, 87′ Iannarilli (T)

Calci d’angolo: 10-4

Recupero: 0, 4



Note: ammonito Lucarelli (T) al 31′ per proteste