Serie C, stop definitivo. No sorteggio per la B

Via il sorteggio per la quarta promossa in serie B, conferma per lo stop del campionato e l’accesso nella seconda serie di Monza, Vicenza e Reggina, ovvero le capoliste dei tre raggruppamenti. Queste le decisioni della Lega Pro dopo l’odierna assemblea dei club: niente da fare per la ‘pazza’ proposta lanciata dall’ultimo consiglio direttivo. Nel contempo sul tavolo resta anche la riforma – necessaria per evitare ulteriori disastri – da attuare per il futuro: c’è chi vorrebbe una B a 40 squadre suddivise in due gironi e chi, invece, preferirebbe la creazione di una C élite con i team più solidi dal punto di vista economico. Semiprofessionismo per le altre.

IL 18 APRILE LA FOLLE PROPOSTA: PROMOZIONE PER SORTEGGIO

Merito sportivo

La quarta squadra che parteciperà alla serie B 2020-2021 sarà decisa per merito sportivo (23 favorevoli, come riporta tuttoC): in tal caso a sorridere è il Carpi, con la Reggio Audace che ha già minacciato di fare ricorso. Bari out dalla contesa. In minoranza coloro che hanno votato per la disputa dei playoff con tutti i protocolli sanitari del caso (16). Astenuti i restanti. Infine retrocessioni e ripescaggi: in entrambi i casi sarà proposto il blocco. Parola alla Figc. Per Ternana e Gubbio tempo di programmare.