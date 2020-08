Strage di Bologna, 40 anni di domande e un vuoto incolmabile

Quarantesimo anniversario – domenica mattina – per la strage alla stazione ferroviaria di Bologna, in cui il 2 agosto del 1980 morirono 85 persone (143 i feriti). Alla cerimonia che si è tenuta in piazza Maggiore a Bologna, Terni era rappresentata dal gonfalone condotto da due agenti della polizia Locale e dall’assessore Giovanna Scarcia. Nella strage perse la vita il ternano Sergio Secci i cui genitori, Torquato e la madre Lidia, recentemente scomparsa, hanno sempre combattuto per raggiungere la verità su quella pagina nera della storia italiana.

STRAGE DI BOLOGNA, SERGIO SECCI NEL CUORE

In città non sono mancate le polemiche – a partire dalla presa di posizione di Arci Terni, condivisa da tutti i gruppi consiliari di opposizione – sull’impegno del Comune, ritenuto del tutto insufficiente, nel ricordare un passaggio così buio, anche della propria storia. Polemiche a cui il sindaco ha replicato e che oggi cedono il passo ad un dolore mai sopito e ai tanti interrogativi che non hanno trovato ancora una risposta.