Ternana-Alessandria, si può chiudere per la salvezza

Sulla carta e solo su quella è un match ‘facile’. Peccato che l’altalenante Ternana 2021-2022 abbia già dimostrato di essere capace di tutto, in positivo ed in negativo: «L’Alessandria non vince da sette gare. Prima o poi dovranno trovare una vittoria, noi siamo bravi a rilanciare le squadre e speriamo che questo successo non arrivi domani»: parole di Cristiano Lucarelli nel parlare della sfida di sabato pomeriggio al Liberati contro i piemontesi, a forte rischio retrocessione e in grande affanno. Fere senza Agazzi, Sørensen e Defendi, squalificati, con Pettinari e Capuano non in buono stato per garantire un ampio minutaggio. Rientra Proietti. Si inizia alle 14.

Vittoria e si chiude discorso salvezza

Mettendo da parte la scaramanzia e l’essere cauti è evidente che gli eventuali tre punti chiuderebbero in via definitiva il discorso salvezza: «Finché non c’è la matematica – il pensiero del tecnico livornese – non mi fido. Caratterialmente, al netto degli alti e bassi del percorso, la squadra dopo due sconfitte ha sempre trovato il risultato nella terza, è un fattore positivo di questa stagione. Domani questa situazione gioca a favore dell’Alessandria: psicologicamente è il match più difficile che ci aspetta perché non vincono da sette gare. Prima o poi dovranno trovare una vittoria, siamo bravi a rilanciare le squadre e speriamo che questa vittoria non arrivi sabato. Se saremo pronti all’ennesimo sforzo allora dico che potremo mettere una serie ipoteca sulla salvezza che, oltretutto, arriverebbe con due mesi di anticipo. Quest’anno ci è successo di tutto tra Covid, problemi, decisioni arbitrali e abbiamo sempre mantenuto una certa distanza dalle zone calde», il resoconto di Lucarelli.

Miraggio playoff

Il cammino ondivago della Ternana non consente di sperare in chissà cosa: «Domani – ha aggiungo Lucarelli – sono per portare i punti a casa e fare una partita attenta e concreta, loro non ti danno molti riferimenti. Con Moreno Longo siamo stati insieme nell’under 21 tanti anni fa, è sempre lì sul pezzo e l’Alessandria è viva. Il finale di stagione? Preferisco sempre scendere in campo con qualcosa da giocarci, dovremo fare ciò che è giusto. Molto dipenderà da questa gara e da quella con il Cittadella, da lì capiremo se potremo giocare alla morte fino all’ultima giornata o pensare al dopo». Per Pettinari e Capuano possibile minutaggio risicato contro i grigi. Test da effettuare nelle prossime ore. Guai anche per Bogdan ma, a detta di Lucarelli, non ci sono criticità su questo fronte. «Può fare il centrale anche Ghiringhelli, a livello tattico è molto intelligente. Inoltre mi piacerebbe dare più spazio nelle rotazioni a Paghera, lo vedo bene. Nell’ultimo mese e mezzo con campi asciutti potremmo avere dei vantaggi».

Lucarelli, Bandecchi ed i tso

Post Alessandria ci sarà la pausa: «Incontro con Bandecchi per il futuro? No, si ottiene prima la salvezza e poi quando si arriva a 50 punti guardiamo se possiamo arrivare ai playff. Ci siamo sentiti anche ieri con il presidente, ha ripreso a venire alle partite e sono segnali da cogliere. I social sono un altro aspetto, lui è molto metodico e non fa le cose tanto per farle, cerca di motivare un po’ tutti. Stimola e punge, per me vale ciò che ci diciamo a quattr’occhi. Con me è sempre stato di parola, credo non avrà problemi a ripristinare il ‘patto’ (si riferisce al non parlare dopo le gare, ndr). Non penso possa essere motivo di rottura altrimenti ci vorrebbe un tso per tutti e due. Io so che ho un presidente che vuol vincere, lo stesso vale per me. E voglio lasciare un’impronta». La partita sarà arbitrata da Abbattista della sezione di Molfetta.