Fere alla prova Parma: c’è serie negativa casalinga da spezzare

La formazione più accredita per la vittoria del campionato insieme al Monza. Da affrontare, scherzo del calendario, subito dopo i brianzoli: conquistato il primo punto della stagione in terra lombarda, la Ternana è attesa mercoledì pomeriggio dal confronto casalingo con il Parma guidato di Enzo Maresca e Gianluigi Buffon, capitano della squadra emiliana. Le Fere si sono sbloccate in classifica e la speranza dei tifosi rossoverdi è che anche a livello mentale il motore sia partito, citando una recente frase di Cristiano Lucarelli. Calcio d’inizio alle 18 con direzione arbitrale affidata a Marco Serra della sezione di Torino e la presenza sugli spalti dei gruppi organizzati, come annunciato negli ultimi giorni.

Sotto con la favorita. Confronto in famiglia

Niente conferenza stampa prepartita – causa impegni ravvicinati, fa sapere via della Bardesca, il tecnico aveva già saltato l’appuntamento con i media nel post match di Monza per via di problemi di rete – per il tecnico toscano che, mercoledì al Liberati, avrà come avversario anche suo fratello Alessandro, dallo scorso giugno direttore dell’area prestiti del club gialloblù. A Terni Maresca non potrà contare sull’ex Palermo Vázquez, fermato dal giudice sportivo Panzironi per l’espulsione nel corso della sorprendente casalinga di domenica con la Cremonese. Sponda Ternana nessun problema legato alle squalifiche, con Capanni e Salim Diakite ancora fuori dai giochi.

Cercarsi primo squillo al Liberati. Ospiti in emergenza



L’ultima gioia delle Fere tra le mura amiche risale all’indimenticabile 22 maggio, giorno del trionfo in supercoppa nel derby con il Perugia. Restando al campionato il successo tra le mura amiche manca da cinque mesi a Defendi e soci, dal 7-2 alla Cavese: da allora tre sconfitte consecutive con Juve Stabia, Brescia e Pisa con tanto di dieci gol al passivo. Chissà che proprio contro i ducali – tra i giocatori di maggior rilievo ci sono Inglese, Man, Danilo, Laurini e Schiattarella, quest’ultimo out insieme alla punta romena – non arrivino i primi punti a spezzare la serie negativa. Per Maresca anche un positivo asintomatico in gruppo, test negativo per tutti gli altri come reso noto dal Parma.

I convocati del Parma: due centrocampisti

Portieri: Buffon, Colombi, Turk.

Difensori: Busi, Cobbaut, Coulibaly, Danilo, Delprato, Dierckx, Valenti, Zagaritis

Centrocampisti: Jurić, Sohm

Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Brunetta, Correia, D. Iacoponi, Inglese, Mihăilă, Tutino