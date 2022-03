Fere, Liberati deserto. Appello Tagliavento: «Torni 12° uomo». La proposta dei tifosi

La situazione è delicata seppur oggettivamente sia complicato pensare che la squadra possa crollare a tal punto da essere invischiata nella lotta per non retrocedere. Il vantaggio è rassicurante. Fatto sta che di sconfitte – in generale ma anche quelle con grande gap – ne sono arrivate troppe, di chance playoff nemmeno l’ombra e allora tutti da Stefano Bandecchi ‘a rapporto’: in casa Ternana, dopo il secondo ko pesante consecutivo in trasferta, parte la preparazione alla sfida casalinga di sabato con il Cosenza. Appelli e controappelli in merito alla presenze allo stadio Liberati, basse (per varie ragioni su cui si può discutere a lungo, di certo l’orario non favorisce ma c’è anche altro) in particolar modo nell’ultimo periodo. Prezzi invariati per le curve.

L’appello di Tagliavento

A Vicenza c’erano oltre 5 mila spettatori sugli spalti. Cifra, ad esempio, mai raggiunta al Liberati: il record stagionale è rappresentata dai 4.611 per il match contro il Parma di settembre. Di recente mai sopra i 3.000. E allora il vice presidente Paolo Tagliavento ha lanciato un appello lunedì sera: «Ancora una volta sono a ringraziare i nostri tifosi che si sono cimentati in un viaggio impegnativo per venirci a sostenere a Vicenza, dove noi sicuramente non li abbiamo gratificati con una prestazione all’altezza. Una cosa che a Vicenza però mi ha colpito è stato il pubblico presente che è stato indubbiamente un’arma importante per la squadra di casa, in considerazione, soprattutto, della loro delicatissima situazione di classifica e del risultato molto negativo conseguito nell’ultimo turno. Al Romeo Menti, infatti, erano presenti quasi 6.000 tifosi decisi comunque a sostenere la propria squadra. Mi piacerebbe molto, e lo dico non solo da vice presidente della Ternana, ma anche da tifoso rossoverde, che sabato prossimo, in una delle partite più importanti della stagione, oltre al solito, impagabile, zoccolo duro, il Liberati torni ad essere il nostro dodicesimo uomo in campo e che sostenga i ragazzi dal primo all’ultimo minuto. Invece da vice presidente vi posso garantire che da parte nostra faremo il massimo per meritarci il vostro supporto». Tutti d’accordo. Più di qualcuno ha chiesto però uno sforzo alla società: ridurre il costo dei biglietti delle curve (magari a 5 euro) oppure agire con un ‘mini-abbonamento’ per le prossime gare casalinghe. Per ora si resta così.

Prezzi invariati

Dalle 16 di martedì scatta la prevendita. Non ci sono novità per i prezzi delle curve: intero a 13 euro e ridotto 10, stesso discorso per la Est-Viciani e la curva sud. L’ingresso ‘scontato’ è previsto per gli over 65, le persone con disabilità da 80 a 99%, i baby da 0 a 5 anni, fera mascotte da 12 a 17 anni e infine i bambini da 6 a 12 non compiuti. QUI tutte le info necessarie.