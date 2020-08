La Ternana ‘molla’ Palumbo e Verna

Non erano presenti nell’elenco dei 28 convocati per l’avvio della preparazione in città e non si aggregheranno al gruppo di Cristiano Lucarelli. Niente riscatto in casa Ternana per uno dei migliori giocatori per rendimento della scorsa stagione, Antonio Palumbo, e il compagno di reparto Luca Verna: tornano rispettivamente alla Sampdoria e al Pisa in attesa degli sviluppi di mercato.

LA RIPRESA ROSSOVERDE

La decisione

I casi sono diversi. Per il 27enne abruzzese via della Bardesca aveva a disposizione la chance di un riscatto dal Pisa senza opzione di controriscatto a favore dei toscani: non se ne parla, mercoledì è scaduto il breve termine per esercitare questa possibilità. Discorso differente per il campano: il club ligure, nel caso la Ternana si fosse mossa per trattenerlo già da ora, avrebbe potuto agire con la controopzione. Non è servito nemmeno questo. Poi si vedrà – i rapporti tra le società sono buoni – se ci sarà modo di riavere il 5. Intanto ci prova l’Ascoli.

22 FEBBRAIO, LEONE PARLA DI FALLETTI: «HO PROVATO, IMPOSSIBILE»

Rispunta il ‘solito’ Falletti

Nel contempo nel radar rossoverde rispunta il 27enne uruguaiano, grande protagonista con la maglia delle Fere tra il 2013 e il 2017 e negli ultimi anni di scena a Bologna (titolare del cartellino, scadenza al 2021), Palermo e Tijuana (serie A messicana). A parlare dell’interessamento nei confronti del 27enne è il portale gianlucadimarzio.com: per ora nulla di concreto. Da ricordare che lo scorso febbraio il ds Luca Leone affermò di aver provato a prenderlo, «ma era impossibile. Sarebbe stato un bagno di sangue». Situazione mutata? Difficile crederlo.